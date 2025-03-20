الخميس 20 مارس 2025
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خارج الحدود

الداخلية السورية تعلن القبض على قيادي عسكري من فلول الأسد

بشار محفوض، فيتو
بشار محفوض، فيتو

أعلنت وزارة الداخلية السورية، القبض على قيادي عسكري لدى النظام السابق، قالت إنه "متورط بجرائم حرب وتشكيل عصابة امتهنت الخطف والسلب".

القبض على بشار محفوض

وأوضحت على قناتها بمنصة "تلجرام"، أنه بناء على عملية أمنية دقيقة تمكنت مديرية أمن دمشق من القبض على بشار محفوض.

 قائد مجموعات الاقتحام ومسؤول التجنيد في الفرقة 25

وأشارت إلى أن محفوض "شغل منصب قائد مجموعات الاقتحام ومسؤول التجنيد في الفرقة 25" التابعة لسهيل الحسن، الضابط السابق في الجيش السوري.

 تشكيل عصابة امتهنت الخطف والسلب

وقالت إن محفوض "متورط بجرائم حرب، إضافة إلى تشكيل عصابة امتهنت الخطف والسلب بعد سقوط النظام السابق".

وأكدت الوزارة أن المقبوض عليه سيتم تقديمه إلى القضاء المختص "لينال جزاءه العادل".

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جرائم حرب الخطف والسلب بشار محفوض 𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐀𝐫𝐚𝐛 𝐏𝐨𝐩

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