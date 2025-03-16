وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد المعمل المشترك ومعمل الرصد البيئي (صور)

أشادت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، بجهود العاملين بالمعمل المشترك ومعمل الرصد البيئى وأكدت على إستمرار تقديم كافة أشكال الدعم من خلال التواصل مع الوزارة لتوفير الأجهزه المطلوبة ؛لضمان إستمرار تقديم أفضل خدمات طبية ومعملية.

جولة وكيل صحة الإسماعيلية

جاء ذلك خلال الجولة التى أجرتها الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة، بالمعمل المشترك ومعمل الرصد البيئي الكائن بمستشفى حميات الإسماعيلية، وذلك لمتابعة إنتظام سير العمل والخدمات المعملية المقدمة للمواطنين، يرافقها دكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي، دكتورة ليالى عاطف مدير إدارة المعامل،دكتورة إيمان عرابى مدير المعمل المشترك ودكتورة وسام سمير مدير معمل الرصد البيئي.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

متابعة انتظام سير العمل

وتفقدت وكيل وزارة صحة الإسماعيلية، أقسام المعمل المشترك لمتابعة إنتظام سير العمل وفحص العينات،الأمان المعملى وجودة معامل الإختبار وتواجد العاملين والتأكد من توافر الكيماويات والمستلزمات اللازمة لإجراء فحوص الأغذية والمياه وعدم وجود أى معوقات للعمل وذلك لضمان الصحة العامة للمواطنين.

جانب من الجولة،فيتو

متابعة تنفيذ نقل أحد الأقسام

وخلال الجولة تابعت تنفيذ نقل أحد أقسام المعمل المشترك لمكان بديل بمساحة أكبر لتيسير سير العمل وتحقيق الأمان المعملي وذلك بناء على ملاحظة لمرور سابق.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

ووجَّهت وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية بتوعية وتعريف المواطنين بالخدمات المعملية التى يقدمها المعمل ومنها الفحوصات الإكلينكيه للمرضى كتحليل الفيروسات وصور الدم وتحليل كيمياء الدم،لإستخراج الشهادات الصحية للعاملين بالمنشآت الغذائية وفحص المنتجات الغذائية والمياه،تحليل متبقيات المعادن الثقيله والمبيدات والسموم الفطرية والمبيدات بالغذاء والمياه والصرف الصناعى.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

وتابعت بزيارة "معمل الرصد البيئي" المختص برصد ملوثات الهواء والمياه وإطمئنت على أعمال الرصد البيئى وإطلعت على خطة عمل المعمل في الفترة القادمة

ويضم معمل الرصد البيئي عدة أقسام منها المعمل الكيماوي المسئول عن تحليل عينات محطات مياه الشرب ونقاط رصد البحيرات والترع وكذلك عينات الطوارئ،معمل المعادن الثقيلة حيث يتم عمل استخلاص للمعادن الثقيلة للمياه وفلاتر الهواء ومحطة رصد ملوثات الهواء،معمل المبيدات حيث يتم عمل استخلاص المبيدات فى عينات المياه ومعمل البكتريولوجى،مشيدة بالجهد المبذول من العاملين بالمعمل المشترك والرصد البيئي ودورهما البارز فى الخدمات الصحية الوقائية.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

تأتى الجولة بُناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتكليفات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بتكثيف المرور على المنشآت ومتابعة الخدمات الصحية، وجودة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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