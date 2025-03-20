فيه هدى وشفاء (11)

عزيزي القارئ هذه بعض أقوال السَّلف والعلماء في فضل الكَرَم والجُود والسَّخاء والبذل.. قال أبو بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه: صنائع المعروف تقي مصارع السوء.. وعنه رضي الله عنه قال: الجُود حارس الأعراض.



وقال عليٌّ رضي الله عنه: السَّخاء ما كان ابتداءً، فأمَّا ما كان عن مسألة فحياء وتذمُّم.. وقال أيضا الكَرَم أعطف مِن الرَّحم. وقال عجبت للبخيل يعيش في الدنيا عيشة الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء.



وقيل لحكيم: أيُّ فعلٍ للبَشَر أشبه بفعل الباري تعالى، فقال: الجُود. فهو تعالى الكريم الجواد العاطي المعطي الوهاب.. ويقول أحد الصالحين: أعط مِن الدُّنْيا وهي مقبلة؛ فإنَّ ذلك لا ينقصك منها شيئًا..

وقال محمَّد بن يزيد الواسطي: حدَّثني صديق لي: أنَّ أعرابيًّا انتهى إلى قوم فقال: يا قوم، أرى وجوهًا وضيئة، وأخلاقًا رضيَّةً، فإن تكن الأسماء على إثر ذلك فقد سعدت بكم أمُّكم.. قال أحدهم: أنا عطيَّة، وقال الآخر: أنا كرامة، وقال الآخر: أنا عبد الواسع، وقال الآخر: أنا فضيلة، فأنشأ يقول:

كرمٌ وبذلٌ واسعٌ وعطيَّةٌ .. لا أين أذهب أنتم أعين الكَرَم

مَن كان بين فضيلة وكرامة.. لا ريب يفقؤ أعين العدم

قال: فكسوه وأحسنوا إليه وانصرف شاكرًا.



وكان يُقَال: مَن جاد بماله جاد بنفسه، وذلك أنَّه جاد بما لا قوام لنفسه إلَّا به.. وقال الماورديُّ رحمه الله تعالى: أعلم أنَّ الكريم يجتزي بالكرامة واللُّطف، واللَّئيم يجتزي بالمهانة والعنف، فلا يجود إلَّا خوفًا، ولا يجيب إلَّا عنفًا، كما قال الشَّاعر:

رأيتك مثل الجوز يمنع لبَّه صحيحًا ويعطي خيره حين يُكْسَر

فاحذر أن تكون المهانة طريقًا إلى إجتدائك، والخوف سبيلًا إلى عطائك، فيجري عليك سفه الطَّغام، وإمتهان اللِّئام، وليكن جودك كرمًا ورغبة، لا لؤمًا ورهبة.



سُئِل الإمام الحسن رضي الله تعالى عنه عن حُسْن الخُلُق، فقال: الكَرَم، والبَذْلة، والإحتمال.. وقال جعفر بن محمَّد الصَّادق: إنَّ لله وجوهًا مِن خلقه، خلقهم لقضاء حوائج عباده، يرون الجُود مجدًا، والإفضال مغنمًا، والله يحبُّ مكارم الأخلاق.. وقال بكر بن محمَّد العابد: ينبغي أن يكون المؤمن مِن السَّخاء هكذا، وحثا بيديه.



وقال بعض الحكماء: أصل المحاسن كلِّها الكَرَمُ، وأصل الكَرَم نزاهةُ النَّفس عن الحرام، وسخاؤها بما تملك على الخاص والعام، وجميع خصال الخير مِن فروعه.. وقال ابن المبارك: سخاء النَّفس عمَّا في أيدي النَّاس أعظم مِن سخاء النَّفس بالبَذْل.



وقال بعض العلماء: الكَرَم هو اسم واقع على كلِّ نوع مِن أنواع الفضل، ولفظٌ جامعٌ لمعاني السَّمَاحة والبَذْل.. وقالوا: السَّخيُّ مَن كان مسرورًا ببذله، متبـرِّعًا بعطائه، لا يلتمس عرض دنياه فيحْبَطُ عملُه، ولا طلب مكافأة فيسقط شكرُه..

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.