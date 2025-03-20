رئيس جامعة القناة يهنئ مركز طب الأسرة بالمستشفيات الجامعية لحصوله على الاعتماد

أشاد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بجهود جميع العاملين بالمستشفيات الجامعية، مؤكدًا أن التزامهم المستمر بتقديم خدمات طبية متميزة كان له دور كبير في تحقيق إنجازات متتالية تعزز من مكانة الجامعة في المجال الصحي.

تقديم التهنئة لأسرة المستشفيات الجامعية

وتقدم رئيس جامعة قناة السويس، بخالص التهنئة إلى الدكتور نادر النمر، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد أنور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، لما بذلاه من جهود كبيرة في تطوير الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية، والتي أسهمت في تحقيق العديد من النجاحات والاعتمادات التي تعكس مستوى التميز الطبي داخل الجامعة.

تقديم التهنئة لفريق طب الأسرة

كما هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس فريق العمل بمركز طب الأسرة الرئيسي بالجامعة بمناسبة حصول المركز على الاعتماد المبدئي وفق معايير الجودة الوطنية الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جهار" (GAHAR)، معتبرًا أن هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة بتطبيق أعلى معايير الجودة، وتعزيز دورها في تقديم خدمات الرعاية الأولية وفق معايير عالمية.

انضمام مستشفيات جامعة قناة السويس لمنظومة التأمين

وأكد رئيس الجامعة أن مستشفيات جامعة قناة السويس كانت الأولى على مستوى المستشفيات الجامعية في مصر التي انضمت إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، ما يعكس دورها الريادي في تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين بجودة عالية، وفق أحدث النظم الصحية المعتمدة.

كما وجّه التهنئة والتقدير إلى الدكتور مصلح عبد الرحمن إسماعيل، مدير المراكز الطبية لمستشفيات جامعة قناة السويس، والدكتورة هبه عباس، مدير مركز طب الأسرة، والدكتورة ولاء سلمان، مدير تحسين الجودة المستمر بالمستشفيات الجامعية، مشيدًا بدورهم الفاعل في تحقيق هذا النجاح.

كما أعرب عن تقديره لجميع العاملين بمركز طب الأسرة، من الفرق الطبية والتمريضية والإدارية، وأقسام الجودة، مكافحة العدوى، والسلامة والصحة المهنية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الجهد الجماعي والتفاني في تحقيق التميز الطبي داخل الجامعة.

واختتم الدكتور ناصر مندور بالتأكيد على أن هذا الإنجاز خطوة على طريق المزيد من النجاحات، داعيًا جميع العاملين إلى مواصلة جهودهم للحفاظ على الريادة، والعمل نحو الحصول على الاعتماد الكامل بما يعزز دور الجامعة كصرح طبي وأكاديمي متميز.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.