جامعة القناة تنظم ندوة توعوية حول الصحة النفسية للمراهقات (صور)

نظمت جامعة قناة السويس، ندوة توعوية حول الصحة النفسية للفتيات في مرحلة المراهقة، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة.

المشرفون على إقامة الندوة

عُقدت الندوة تحت إشراف عام من الدكتورة إيناس عبد الله، عميد كلية التمريض بجامعة قناة السويس، وإشراف تنفيذي من الدكتورة منال فاروق، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واستهدفت 45 طالبة من مدرسة السلام الإعدادية بنات.

جانب من الندوة،فيتو

جانب من الندوة،فيتو

أبرز محاور الندوة

وقدمت المحاضرة الدكتورة إيناس نجاح، المدرس المساعد بكلية التمريض بجامعة القناة، التي تناولت خلالها مفهوم الصحة النفسية وأهدافها، موضحة أن الصحة النفسية تعني قدرة الفرد على التكيف مع الظروف المختلفة، والشعور بالرضا والتوازن النفسي والاجتماعي.

أبرز المشكلات النفسية التي تواجه الفتيات



كما سلطت الندوة الضوء على المشكلات النفسية الشائعة بين الفتيات في سن المراهقة، مثل القلق، الاكتئاب، الخوف، والتفكير الزائد، مؤكدة أن هذه المشاعر قد تكون طبيعية عند مواجهة الضغوط، لكنها قد تتطور إلى اضطرابات نفسية تؤثر على جودة الحياة إذا لم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح.

جانب من الندوة،فيتو

جانب من الندوة،فيتو

جانب من الندوة،فيتو

وتم التطرق إلى اضطرابات الشهية، التي تدفع بعض الفتيات إلى فقدان شهيتهن خوفًا من زيادة الوزن، مما يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة نتيجة نقص التغذية السليمة.

طرق إدارة الضغوط النفسية

كما تم استعراض طرق إدارة الضغوط النفسية، حيث أكدت المحاضرة أهمية ممارسة الرياضة بانتظام، واتباع نظام غذائي متوازن، وتنظيم المهام اليومية، إلى جانب تخصيص وقت للاسترخاء والتأمل كوسيلة فعالة لمواجهة التوتر وتحقيق التوازن النفسي.

عقدت الندوة بالتعاون بين إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، بإشراف إيفون حبيب، مدير الإدارة، وإدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم.





ومن جانبه أكدت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية، حيث تسهم بشكل مباشر في بناء شخصية مستقرة قادرة على مواجهة ضغوط الحياة بثقة.

وأكدت أن تنظيم مثل هذه الندوات يأتي في إطار دور الجامعة في نشر الوعي الصحي والنفسي بين الطالبات، وإعداد أجيال قادرة على التعامل مع التحديات النفسية والاجتماعية بوعي وإيجابية.





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