الخميس 20 مارس 2025
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جامعة القناة تعقد ندوة توعوية لطلاب المدارس حول التلوث الكهرومغناطيسي (صور)

ندوة توعوية لطلاب
ندوة توعوية لطلاب المدارس حول التلوث الكهرومغناطيسي

نظمت قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بـ جامعة قناة السويس، ندوة علمية حول التلوث الكهرومغناطيسي والاحتباس الحراري، لطلاب مدرسة عباس العقاد الابتدائية بالإسماعيلية، بهدف توعيتهم بالقضايا البيئية المعاصرة وأهمية ترشيد الاستهلاك. 

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المشرفون على إقامة الندوة

 عُقدت الندوة تحت إشراف الدكتورة مها فريد سليمان، عميد كلية العلوم بجامعة قناة السويس، وبإشراف تنفيذي من الدكتور رأفت عفيفي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.  

 

أبرز محاور الندوة 

 وقدمت الندوة الدكتورة مريم عبده، المدرس بكلية العلوم بجامعة قناة السويس، حيث تناولت خلالها مفهوم التلوث الكهرومغناطيسي، موضحة تعريف الموجات الكهرومغناطيسية وأسباب التلوث الكهرومغناطيسي وتأثيراته السلبية، كما قدمت إرشادات حول طرق ترشيد الاستهلاك وسبل الوقاية من مخاطره. 

 

مناقشة ظاهرة الاحتباس الحرارى 

 كما تطرقت الندوة إلى ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث شرحت المحاضرة أبعاد هذه الظاهرة وتأثيرها على كوكب الأرض، مسلطة الضوء على النتائج المترتبة عليها وسبل المساهمة في تقليل التلوث البيئي بشكل عام.
 

 

ومن جانبه أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تساهم في نشر الوعي البيئي بين مختلف الفئات، وخاصة طلاب المدارس، انطلاقًا من دورها المجتمعي في تعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة وترشيد الاستهلاك.  

أهمية إقامة الندوات  

وأوضح "مندور" أن مثل هذه الندوات تساهم في تشكيل وعي الأجيال القادمة حول التحديات البيئية، وسبل مواجهتها بأساليب علمية مستدامة. 

 

مناقشة قضية الاحتباس الحرارى 

من جانبها، أشارت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة القناة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الجامعة تحرص على تنفيذ أنشطة تثقيفية تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية، مؤكدة أن قضية الاحتباس الحراري والتلوث الكهرومغناطيسي من أبرز القضايا التي تستوجب رفع الوعي العام بها، لما لها من تأثير مباشر على حياة الإنسان والبيئة المحيطة.
 

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