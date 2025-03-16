رئيس جامعة القناة يتابع امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بكلية الزراعة (صور)

أجرى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، جولة تفقدية داخل لجان امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بكلية الزراعة، لمتابعة انتظام سير الاختبارات وضمان توفير الأجواء المناسبة للطلاب.

أبرز الحضور خلال الجولة

رافق رئيس جامعة قناة السويس خلال الجولة الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وكان في استقبالهم الدكتور محمود فرج، عميد كلية الزراعة، والدكتور إيهاب ربيع، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد وصفي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور محمد يس مدير مركز الدعم الأكاديمي.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

اهتمام الجامعة بتطوير الامتحانات

وأكد الدكتور ناصر مندور أن جامعة القناة تولي اهتماما كبيرا بتطوير منظومة الامتحانات لضمان تحقيق العدالة والشفافية بين الطلاب.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وأشاد بالتنظيم الدقيق الذي شهدته اللجان داخل كلية الزراعة، والذي ساهم في سير الامتحانات بسلاسة رغم الأعداد الكبيرة من الطلاب.

وأشار إلى أن توفير بيئة امتحانية مناسبة يسهم في دعم الطلاب وتحفيزهم على الأداء المتميز.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

عدد الطلاب الممتحنين

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم أن الكلية استقبلت اليوم أكثر من 2,400 طالب من مختلف الفرق والبرامج، حيث أدى طلاب الفرقة الأولى امتحان مقرر "فسيولوجي حيوان" بعدد 751 طالبًا موزعين على فترتين، بينما خاض 445 طالبًا من الفرقة الثانية اختبار "كيمياء تحليلية" في فترة واحدة، بالإضافة إلى استمرار باقي الفرق في أداء اختباراتهم داخل القاعات المخصصة.

كما أكد أن الامتحانات ستتواصل على مدار سبعة أيام، مع استمرار الدراسة في الأيام التي لا تتضمن اختبارات.

وأشاد الدكتور محمود فرج بجهود أعضاء هيئة التدريس والإداريين في تنظيم اللجان وتوفير كل التسهيلات للطلاب.

وأشار إلى أن الكلية اعتمدت جدولًا مرنًا هذا العام لاستيعاب الأعداد المتزايدة، لا سيما في الفرقة الأولى، ما ساعد على انسيابية دخول الطلاب إلى اللجان والتزامهم بالمقاعد المخصصة لهم وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.



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