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اقتصاد

بعد ارتفاعها لرقم قياسي، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الخميس

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

سعر الذهب اليوم، تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف، بقيمة 5 جنيهات للجرام، في بداية تعاملات اليوم الخميس 2025.3.20، بالصاغة وداخل الأسواق المحلية.


سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4914 جنيهًا “بيع”، 4891 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ  سعر الذهب عيار 21 نحو 4300 جنيه “بيع”، 4280 جنيهًا “شراء”.

اسعار الذهب
اسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3685 جنيهًا “بيع”، 3668 جنيهًا “شراء”.
 سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 34400 جنيه “بيع”، 34240 جنيهًا “شراء”.

أسعار الذهب العالمية في البورصة

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الخميس، مسجلة مستوى قياسيا جديدا، بعد أن أشار الفيدرالي الأمريكي إلى احتمال خفض معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام، ما عزز جاذبية المعدن النفيس وسط استمرار الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3046.68 دولارًا للأونصة بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3055.31 دولارًا. كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 3056.30 دولارًا.

 

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أسعار المعادن النفيسة الأخرى

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 33.84 دولارًا للأونصة، وصعد البلاتين 0.4% إلى 996.80 دولارًا، بينما زاد البلاديوم 0.1% إلى 959.65 دولارًا.

 

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