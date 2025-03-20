أسعار الذهب اليوم الخميس 20 - 3 - 2025، عيار 21 الآن بعد الارتفاع المفاجئ

سعر الذهب اليوم، ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 2025.3.20، بالصاغة وداخل الأسواق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4920 جنيهًا “بيع”، 4897 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4305 جنيهات “بيع”، 4285 جنيهًا “شراء”.

اسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3690 جنيهًا “بيع”، 3672 جنيهًا “شراء”.



سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 34440 جنيهًا “بيع”، 34280 جنيهًا “شراء”.

أسعار الذهب العالمية في البورصة

سجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، مدعوما بالطلب على أصول الملاذ الآمن والتوتر الجيوسياسي وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، بينما يترقب المتعاملون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية.

بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 3035.12 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0415 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 3038.90 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3042.20 دولار.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 33.97 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 992.85 دولار، ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 966.24 دولار.

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