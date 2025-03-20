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السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 11 مكرر (ج)، الصادر في 19 مارس 2025، قرار جمهوري جديد للرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 130 لسنة 2025، بشأن مد الفترة المحددة لشركة الاستثمار الكويتية المصرية لمدة عام. 
 ونص القرار الجمهوري في مدته الأولي على "مد المدة المحددة لشركة الاستثمار الكويتية المصرية، الصادر بتأسيسها القانون رقم 77 لسنة 1974، المشار إليه، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 22/9/2024، حتى 21/9/2025. 
جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 77 لسنة 1974 بتأسيس شركة الاستثمار الكويتية المصرية؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المـسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛ وعلى النظام الأساس ى لشركة الاستثمار الكويتية المصرية الصادر بقرار رئـيس الجمهورية رقم 1168 لسنة 1974.


يذكر أن شركة الاستثمار الكويتية المصرية تأسست عام 1974  بقانون خاص كشراكة بين الحكومتين الكويتية والمصرية، وتعمل الشركة في مجال الاستثمار المباشر حيث تمتلك حصص في عدد من الشركات العاملة في العديد من القطاعات مثل السياحة والفندقة والخدمات والتشييد ومواد البناء.
 

 


 

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