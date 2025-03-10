قرار جمهوري بتعيين حسام الدين عبد الفتاح عميدا لهندسة القاهرة

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، صدور القرار الجمهورى رقم 112لسنة 2025 بتعيين الدكتور حسام الدين احمد عبد الفتاح، عميدًا لكلية الهندسة للمرة الثانية على التوالي.

كلية الهندسة جامعة القاهرة

وهنأ د.محمد سامى عبد الصادق د.حسام عبدالفتاح بثقة القيادة السياسية، ووجه بضرورة قيادة الكلية بروح الفريق، والعمل على تطويرها والنهوض بها على المستوى التعليمي والإداري والبحثي في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة، والخطة الإستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مارس 2023.

قرار جمهوري بتعيين د.حسام الدين عبد الفتاح عميدا لكلية الهندسة بجامعة القاهرة للمرة الثانية على التوالي



وحدد رئيس الجامعة القاهرة، للدكتور حسام عبد الفتاح عدة مهام من أهمها النهوض بكافة قطاعات الكلية، والتوسع في عقد درجات علمية مشتركة ومزدوجة مع جامعات عالمية ذات ترتيب متقدم في التصنيفات الدولية، والمساهمة الفعالة في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.

ومن جانبه أعرب د.حسام الدين عبد الفتاح عن اعتزازه بثقة القيادة السياسية، مؤكدا حرصه مع كافة منسوبى كلية الهندسة على تنفيذ استراتيجية الجامعة وتوجيهات قياداتها، والتزامه بالعمل بروح الفريق، والقيادة المؤسسية، بما يحقق رؤية الجامعة وأهدافها.

جدير بالذكر، أن الدكتور حسام الدين عبد الفتاح حصل على بكالوريوس هندسة القوي والآلات الكهربية من جامعة القاهرة عام ١٩٩٣، كما حصل على الماجستير من جامعة القاهرة عام ١٩٩٥، ودرجة الدكتوراه من جامعة كيس وسترن ريزرف بولاية أوهايو الامريكية عام ١٩٩٩.

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كما تدرج في المناصب الجامعية منذ تعيينه معيدًا بقسم هندسة القوى والآلات الكهربية بكلية الهندسة جامعة القاهرة حتي وصل لدرجة أستاذ عام ٢٠١٢، وشغل عدة مناصب إدارية بالكلية، وهي مدير معمل النظمة الرقمية المتكاملة، ثم مدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى أغسطس 2017، ثم قائمًا بأعمال عميد كلية الهندسة، حتي صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية الهندسة.

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