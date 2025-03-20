3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم، أبرزها بشأن مستشفى هرمل

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 12، الصادر في 20 مارس 2025، 3 قرارات جديدة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن منح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) إلى شركة إليفات برايفت أكويتى، ونزع ملكية عقارات للمنفعة العامة.

وجاءت تلك القرارات كالتالي:

-قرار مجلس الوزراء رقم رقـم 5 لسنـة 2025، بشأن منح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) إلى شركة إليفات برايفت أكويتى، حيث يمنح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل)، التابعة لوزارة الصحة والسكان (أمانة المراكز الطبية المتخصصة)، إلى شركة إليفات برايفت أكويتى، لتصبح فرعًا للمركز القومى الفرنسى للأورام جوستاف روسي الدولى (GRI)، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2024، وطبقًا لأحكام العقد المرافق لهذا القرار، وملاحقه التى تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد.

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 500 لسنة 2025، بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية العقار، الذي تشغله مدرسة الميثاق الوطني الابتدائية بشارع وادي النيل بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، من أعمال المنفعة العامة.

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 501 لسنة 2025، باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة بندف الابتدائية، بالقطعة رقم (745) من (386) أصلية بحوض الطرفة نمرة (2) بناحية بندف مركز منيا القمح، من أعمال المنفعة العامة.

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