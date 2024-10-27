اقتصادية الشيوخ تناقش تعديل قانون الشركات غدًا

تواصل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها غدًا برئاسة النائب هاني سري الدين، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

ويناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة غدًا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن" استيضاح سياسية الحكومة؛ حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا".

مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية

كما يناقش المجلس طلب المناقشة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن" استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية."

تمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي المصري

وأيضا تشهد الجلسة مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب أحمد شرائي، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن" استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيًّا في تحقيق الأمن الغذائي المصري".

إنهاء المنازعات الضريبية

كما تشهد الجلسات العامة يوم الثلاثاء المقبل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (۷۹) لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.