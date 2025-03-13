الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق قرض بمبلغ 131 مليون دولار لتنمية القطاع الخاص

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
ads

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي  قرار رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق القرض المقدم من بنك التنمية الأفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ 131 مليون دولار أمريكي.

 ونشر القرار اليوم في الجريدة الرسمية العدد رقم 11 أصلى.

وفي سياق أخر، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وطارق مخلوف، العضو المنتدب بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومحمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الترتيبات والنواحي التنظيمية المتعلقة بالاحتفالية المقررة لافتتاح المتحف المصري الكبير في شهر يوليو ٢٠٢٥، حيث اطّلع الرئيس على التصورات المقترحة لكيفية تحقيق مستهدفات الاحتفالية، وتم استعراض الفعاليات التي ستقام في الأيام التي سوف تجرى فيها الاحتفالية، بحيث يتم استغلالها بالشكل الأمثل في إطار جهود تطوير منظومة السياحة المصرية ككل، وإبراز إسهامات الحضارة المصرية ودورها المحوري على مر التاريخ في بناء الإرث الحضاري العالمي، ومضاعفة أعداد السائحين الزائرين لمصر بما يتناسب مع المقومات الطبيعية والحضارية التي تمتلكها الدولة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي تكليفات رئاسية مصر

الأكثر قراءة

بعد تصريحات الحكومة، قيمة ما تصل إليه أسعار المنتجات البترولية مع رفع الدعم نهاية 2025

حقيقة تراجع الأهلي عن قرار الانسحاب من الدوري

أخبار مصر: قصة تجرد فتاة من ملابسها بالمترو، حريق يلتهم سوق منفلوط، أسعار الوقود بعد رفع الدعم، ضبط أبطال فيديو مشاجرة الجيزة

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، قفزة في ورق العنب والفاصوليا وانخفاض الخيار البلدي

تتجاوز الثلاثينات، درجات الحرارة اليوم الخميس فى مصر

سعر السمك اليوم بسوق العبور، المكرونة تتراجع 15 جنيها وارتفاع البوري

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الخميس 13 مارس 2025

قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق قرض بمبلغ 131 مليون دولار لتنمية القطاع الخاص

منوعات

المزيد

بدأت بلهب أخضر من أغطية الصرف الصحي، انفجار يهز جامعة تكساس الأمريكية (فيديو)

بحيلة ماكرة، إنقاذ شاب احتجزته زوجة والده في المنزل 20 عاما

مصيرهما في رقبة ماسك، خيبة أمل لرائدي فضاء عالقين بعد إرجاء إطلاق مركبة سبايس إكس

للنساء فقط في روسيا، قصة سائقات مترو موسكو

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الأربعاء 12/3/2025

ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء 2025.3.12

سعر النحاس في الأسواق اليوم الأربعاء 12-3-2025

هتشترى الأرز بكام النهاردة؟

المزيد

انفوجراف

بعد خروج ليفربول.. أرقام محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حدث في 13 رمضان سنة 1364 هـ، وفاة مصطفى المراغي أصغر من تولى مشيخة الأزهر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 13 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 13 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية