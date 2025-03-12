محافظ أسيوط يتفقد ورش النجارة وصناعة غرف النوم بالمدرسة الميكانيكية |صور

تفقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، ورش مدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية بحي غرب مدينة أسيوط لمتابعة تدريب الطلاب على الأعمال الحرفية والمهن المختلفة ومدى استغلال الإمكانات المتاحة من رواكد وأخشاب ومعدات وأجهزة وتحويلها لمنتجات مصنعة للإستفادة منها؛ وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة على القطاعات الخدمية المختلفة والتي من بينها المدارس والمنشآت التعليمية بالمراكز والأحياء للتأكد من انتظامها ومتابعة سير الدراسة بها.

رافقه خلال الجولة محمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وممدوح جبر رئيس حي غرب أسيوط، وأحمد حمودة مدير مدرسة الثانوية الميكانيكية، ورفيق ثروت مشرف قسم نجارة العمارة بالمدرسة، ومحمد عبد الحميد رئيس قسم السيارات بالمدرسة وعدد من المعلمين والموجهين بالتعليم الفني.

بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد أقسام وورش المدرسة، وتابع خلالها التدريب العملي للطلاب بورش النجارة وتشغيل الماكينات وكيفية تصنيعهم لعدد من المنتجات من بينها ( غرف النوم والباب والشباك وسلالم وترابيزات ومقاعد) وغيرها بإستخدام الرواكد والأخشاب المستعملة كما تفقد قسم السيارات، وشاهد كيفية عمل بعض المعدات وماكينات التصنيع والصيانة.

والتقى محافظ أسيوط الطلاب بالمدرسة وحثهم على بذل المزيد من الجهود والإستفادة من الإمكانات المتاحة لديهم لصقل مهاراتهم وتنميتها ليكونوا جاهزين لسوق العمل وتأهيلهم لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وهو ما يساهم في توفير فرص عمل جديدة ومستقبل أفضل لهم ولمجتمعهم مطالبهم بالحلم والتفكير والتنفيذ مهما كانت العقبات ليكون الغد أكثر إشراقا لبلادنا الغالية خاصة مع الإهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

رؤية وإستراتيجية مصر 2030

ولفت محافظ أسيوط إلى توفير الإمكانات التي يحتاجونها حيث أن المحافظة تولي اهتمامًا بالمشاريع الإنتاجية التي تسهم في تعظيم الموارد وتساهم في خلق فرص عمل وتدريب الطلاب وهو ما ينعكس إيجابيًا على تحقيق خطط التنمية المستدامة تنفيذًا لرؤية وإستراتيجية مصر 2030، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية خلال العمل لحماية العاملين بتلك المجالات من أي أخطار - لا قدر الله.

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مبادرات وحملات للإستفادة من الموارد المتاحة لدينا كالرواكد من الحديد والأخشاب غير المستغلة والمهملة بالقطاعات الخدمية المختلفة عن طريق إعادة تصنيعها وتدويرها لاستغلالها الإستغلال الأمثل كعمل برجولات وكراسي ومظلات وأسوار حديدية وصناديق للقمامة ومقاعد مدرسية أو تحويلها إلى غرف نوم أو صالونات وغيرها من المنتجات على أن يتم تنظيم معرض بالمنتجات التي يتم تصنيعها من الرواكد والتي يتم فرزها وتصنيفها لتسهيل عملية التصنيع موجهًا بنقل كافة الرواكد والأخشاب الموجودة في القطاعات الحكومية المختلفة إلى مدارس التعليم الفني لتعظيم الإستفادة منها وربط التعليم الفني بسوق العمل والتدريب من أجل التوظيف وخلق جيل من الشباب قادر على العمل في مختلف القطاعات.

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