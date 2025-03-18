الثلاثاء 18 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

شربات فهمي تتحدى الظروف وتربي أشقاءها وأبناءها، محافظ أسيوط يهنئ الأم المثالية (صور)

الفائزة بلقب الأم
الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة أسيوط

أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اتصالًا هاتفيًا لتهنئة السيدة شربات فهمي عمار 74 عامًا الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى محافظة أسيوط، وبالمركز الثالث على مستوى الجمهورية لهذا العام 2025، معربًا عن فخره واعتزازه بما قدمته من نموذج ملهم في التضحية والكفاح من أجل تربية أشقائها وأبنائها رغم التحديات.

 

وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن أسماء الأمهات المثاليات 

 

جاء ذلك عقب إعلان الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وعلى مستوى المحافظات لهذا العام خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بوزارة التضامن الإجتماعي.

 

وأعرب محافظ أسيوط عن سعادته وفخره بهذا النموذج المشرف للأم المصرية، التي قدمت أروع صور العطاء والتضحية من أجل أسرتها، مشيرًا إلى أن تكريمها يعد تكريمًا لكل أم مصرية كافحت وتحملت الصعاب من أجل بناء أجيال ناجحة ومتميزة موجهًا تحية تقدير واعتزاز لكل أم مصرية، مؤكدًا أن الأمهات المثاليات هن قدوة للأجيال القادمة، ونموذج يحتذى به في التضحية والصبر والمثابرة، وأن الأم المصرية ستظل رمزًا للعطاء، وقوة دافعة في بناء الأسرة والمجتمع والوطن.

 

وقال محافظ أسيوط إن السيدة "شربات فهمي" تعد نموذج حي للروح العظيمة التي تميز المرأة المصرية حيث واجهت الحياة بمفردها بعد وفاة والدتها وتحملت عناء تربية أشقائها، وبعد زواجها توفى زوجها قبل ولادة طفلها الثاني ولم تترك اليأس يتسلل إليها، بل حملت على عاتقها مسئولية تربية أبنائها وأخواتها، حتى أصبحوا من النماذج المشرفة في المجتمع.

بالأسماء، وزيرة التضامن تعلن قائمة الأمهات المثاليات لعام 2025 (فيديو وصور)

اليوم، الإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات لعام 2025 على مستوى الجمهورية

 

 

جدير بالذكر أن السيدة شربات فهمي عمار 74 عامًا، من محافظة أسيوط تعرضت لظروف قاسية بعد وفاة والدتها وكانت تبلغ من العمر 21 عاما وتولت مسئولية رعاية أشقائها مع والدها حيث كان لديها 4 أشقاء أكبرهم 17 عاما وأصغرهم 6 سنوات وتزوجت ورزقت بأطفال كانت ترعاهم وترعى أشقائها وتوفى زوجها بمرض السرطان وهي حامل في ابنها الثاني وبدأت رحلة الكفاح في رعاية والدها وأشقائها وأبنائها وكانت تعمل وتربي الدواجن والطيور وتبيع الجبن والبيض حتى تزوج أشقائها واستقلوا بأسرهم وكافحت من أجل أبنائها لم وتعليمهم حتى حصل الابن الأكبر على بكالوريوس الطب والابنة على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأم المثالية الأولى الأم المثالية الأمهات المثاليات أسيوط التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسى الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط مايا مرسى محافظ أسيوط محافظة اسيوط وزيرة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

الفريق الطبي بوحدة القرنية بجامعة أسيوط ينجح في إجراء 12 عملية ترقيع قرنية في عام

ضبط 32 طن أسمدة محظور تداولها قبل تهريبها للسوق السوداء بأسيوط

محافظ أسيوط يصطحب أطفال دور الأيتام في رحلة ترفيهية للملاهي (فيديو وصور)

محافظ أسيوط يتفقد مزرعة الثروة الحيوانية (صور)

مياه أسيوط تنظم تدريب خط الدفاع الأول لمكافحة تسرب غاز الكلور

إزالة 14 حالة تعديات على أراضي أملاك دولة بمركزي أسيوط والغنايم

جامعة أسيوط تنظم 6 حفلات إفطار جماعي للطلاب خلال شهر رمضان

محافظ أسيوط يتفقد مدرسة إعدادية ويقرر إيقاف 4 معلمين|صور

الأكثر قراءة

اعرف حصتك من السكر والزيت في المنحة الإضافية على بطاقات التموين

وزير التموين يكشف حقيقة رفع الدعم عن رغيف الخبز وزيادة سعره

خالد بيبو يثير الجدل بشأن انتقال زيزو للنادي الأهلي

الكهرباء تعلن موعد إقرار الزيادات الجديدة في شرائح الاستهلاك

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

وزير التموين يرجح التحول للدعم النقدي المشروط مع الموازنة الجديدة

تحت رقم 189، مراسم دفن جثمان أبو إسحاق الحويني بمقابر مسيمير فى قطر (فيديو)

حالة الطقس غدا، أمطار متوسطة على هذه المناطق

منوعات

المزيد

الدفاع الأمريكية تعتزم شطب نحو 60 ألف وظيفة مدنية

5.6 ملايين دولار، بيع أغلى كلب في العالم بالهند

الفيضانات تسبب في إغلاق الطرق وإلغاء الدراسة في إسبانيا

اكتشاف اتصال جيني في الحمض النووي لسكان تونس والجزائر تعود إلى العصر الحجري

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 18/3/2025

تعرف على أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 18- 03- 2025

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أدمنها المراهقون وكبار السن.. كيف تناول مسلسل منتهي الصلاحية "المراهنات الإلكترونية" (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، الإمام الحسين، حفيد الرسول وسيد الشهداء

تفسير حلم الزرع الأخضر في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال

المجددون.. أبو داود الطيالسي، جبل العلم

المزيد
الجريدة الرسمية