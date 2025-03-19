فوائد وأضرار التقشير الكيميائي للبشرة

التقشير الكيميائي، التقشير الكيميائي من وسائل العناية الحديثة بالبشرة للتخلص من التصبغات والبقع الداكنة بالبشرة وآثار الحبوب.

وتسعى العديد من الفتيات للخضوع له حفاظا على جمال البشرة ونضارتها والتخلص من جميع العيوب بها، ولكن تخشى بعضهن من آثار التقشير على البشرة.

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، يُعد التقشير الكيميائي من العلاجات الفعّالة لتحسين مظهر البشرة وعلاج العديد من المشاكل الجلدية، لكنه قد يحمل بعض الأضرار إذا لم يُستخدم بشكل صحيح أو لم يكن مناسبًا لنوع البشرة.

فوائد التقشير الكيميائي

وأضافت نادية، أن من فوائد التقشير الكيميائي:-

تجديد خلايا البشرة، ويعمل التقشير الكيميائي على إزالة الطبقة السطحية من الجلد، مما يحفز نمو خلايا جديدة أكثر نضارة ونعومة.

تفتيح لون البشرة وتوحيدها، حيث يساعد على التخلص من التصبغات الجلدية، مثل الكلف والنمش والبقع الداكنة الناتجة عن التعرض للشمس.

علاج حب الشباب وآثاره، ويساهم في تقليل الدهون الزائدة في البشرة وتنظيف المسام، مما يساعد على علاج حب الشباب وتقليل الندوب الناتجة عنه.

تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة، حيث يحفز إنتاج الكولاجين، مما يساعد على تقليل التجاعيد والخطوط الرفيعة، خاصة في حالات التقشير المتوسط والعميق.

تحسين ملمس البشرة، ويجعل البشرة أكثر نعومة ويحسن مظهرها العام، مما يعطيها إشراقة وحيوية.

علاج بعض الأمراض الجلدية، يُستخدم في علاج بعض الحالات مثل التصبغات العميقة والجلد المتضرر من الشمس.

التقشير الكيميائي

أضرار التقشير الكيميائي

وتابعت، أما عن أضرار التقشير الكيميائي

احمرار وتهيج البشرة، وقد تعاني البشرة من الاحمرار والتورم بعد التقشير، خاصة في الحالات العميقة، وقد يستمر ذلك لبضعة أيام أو أسابيع.

تقشير وجفاف شديد للبشرة، حيث يحدث جفاف وتقشر واضح بعد الجلسة، مما يتطلب عناية مكثفة وترطيب مستمر.

زيادة الحساسية للشمس، ويصبح الجلد أكثر حساسية لأشعة الشمس بعد التقشير، مما يزيد من خطر التصبغات إذا لم يتم استخدام واقٍ من الشمس بانتظام.

ظهور بقع داكنة أو فاتحة (تغيرات تصبغية)، وقد يحدث تفاوت في لون البشرة، خاصة للأشخاص ذوي البشرة الداكنة أو في حال عدم اتباع تعليمات العناية بعد التقشير.

العدوى والالتهابات، وفي بعض الحالات النادرة، قد تحدث التهابات أو عدوى بكتيرية، خاصة إذا لم تتم العناية بالبشرة بشكل صحيح بعد الجلسة.

آثار جانبية خطيرة في الحالات العميقة، والتقشير العميق قد يؤدي إلى ندوب دائمة أو تلف في طبقات الجلد، لذلك يجب أن يتم تحت إشراف طبيب مختص.

نصائح مهمة اتبعيها قبل وبعد التقشير الكيميائي

واوضحت نادية محمد خبيرة التجميل، أن هناك نصائح يجب اتباعها قبل وبعد التقشير الكيميائي، منها:-

استشارة طبيب الجلدية لتحديد النوع المناسب للبشرة.

تجنب التعرض المباشر للشمس واستخدام واقٍ من الشمس باستمرار.

ترطيب البشرة جيدًا باستخدام كريمات مهدئة بعد الجلسة.

عدم لمس أو تقشير الجلد يدويًا لتجنب حدوث ندوب أو تصبغات.

الالتزام بالتعليمات الطبية وعدم استخدام مستحضرات قاسية على البشرة بعد التقشير.

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