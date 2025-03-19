طريقة عمل مربى الفراولة، مربى الفراولة من أنواع المربى الشهيرة واللذيذة التى لها عشاق كثيرون لنكهتها الشهية التى لا تقاوم.

وطريقة عمل مربى الفراولة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وفى موسم الفراولة تحرص بعض ربات البيوت على عملها بكميات وتخزينها فى الثلاجة بدلا من شرائها جاهزة.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل مربى الفراولة.

مكونات عمل مربى الفراولة:-

كيلو فراولة طازجة

750 غرام سكر

عصير ليمونة واحدة

1 ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري)

طريقة عمل مربى الفراولة:-

اغسلي الفراولة جيدا، ثم قومي بإزالة الأوراق الخضراء وقطّعيها إلى أنصاف أو أرباع حسب الحجم.

ضعي الفراولة في وعاء عميق، وأضيفي إليها السكر، وقلّبيها جيدًا.

اتركي الخليط لمدة 4-6 ساعات أو طوال الليل حتى تخرج الفراولة عصيرها الطبيعي.

ضعي الخليط في قدر على نار متوسطة، وأضيفي عصير الليمون.

اتركيه حتى يغلي، ثم خفّفي النار واتركيه يُطهى مع التحريك المستمر وإزالة الرغوة البيضاء التي تظهر على السطح.

ضعي قليلًا من المربى على طبق بارد، ثم مرري اصبعك عليه، إذا تشكّل خط ولم يعد السائل يتدفق، فهذا يعني أن المربى جاهز.

اسكبي المربى الساخن في برطمانات زجاجية معقمة، ثم أغلقيها بإحكام.

اقلبي البرطمانات رأسًا على عقب لمدة 5 دقائق لضمان حفظها بشكل جيد.

يمكنك إضافة أعواد القرفة أو الهيل لمذاق مميز.

لحفظ المربى لفترة أطول، خزّنيه في الثلاجة بعد فتحه.

طريقة عمل مربى الفراولة

فوائد الفراولة للصحة

والفراولة من الفاكهة الموسمية التى لها نكهة مميزة وفوائد عظيمة، من فوائد الفراولة:-

تقوية جهاز المناعة، وبفضل محتواها العالي من فيتامين C، تلعب الفراولة دور مهم في تعزيز جهاز المناعة، مما يساعد الجسم على محاربة العدوى والأمراض، كما تحتوي على مضادات الأكسدة الأخرى مثل الأنثوسيانين والفلافونويدات، التي تساعد في تقليل الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة وتحمي الجسم من الأمراض المزمنة.

تحسين صحة القلب، والفراولة غنية بمضادات الأكسدة والألياف التي تعمل على تقليل مستويات الكوليسترول الضار وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد، مما يساعد في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

تساهم في تقليل ضغط الدم بفضل احتوائها على البوتاسيوم، الذي يساعد في تحقيق توازن السوائل في الجسم.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وتحتوي الفراولة على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك، كما تعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يدعم صحة الجهاز الهضمي ويقلل من خطر الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي مثل متلازمة القولون العصبي.

دعم صحة الجلد وتأخير الشيخوخة

نظرًا لغناها بفيتامين C ومضادات الأكسدة، وتساعد الفراولة في إنتاج الكولاجين، وهو البروتين المسؤول عن الحفاظ على نضارة ومرونة الجلد، كما تساعد في تقليل التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة بفضل خصائصها المضادة للأكسدة، التي تحارب التأثيرات السلبية للجذور الحرة والتلوث.

نظرًا لغناها بفيتامين C ومضادات الأكسدة، وتساعد الفراولة في إنتاج الكولاجين، وهو البروتين المسؤول عن الحفاظ على نضارة ومرونة الجلد، كما تساعد في تقليل التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة بفضل خصائصها المضادة للأكسدة، التي تحارب التأثيرات السلبية للجذور الحرة والتلوث. المساهمة في فقدان الوزن، وتُعتبر الفراولة خيار مثالي لمن يسعون لفقدان الوزن، فهي منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، مما يساعد في زيادة الشعور بالشبع لفترات أطول، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يعزز الترطيب ويساعد في تحسين عملية التمثيل الغذائي.

تحسين صحة الدماغ والذاكرة، وأظهرت دراسات أن الفراولة يمكن أن تساهم في تحسين وظائف الدماغ وتقليل خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل الزهايمر، وذلك بفضل مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الالتهابات وتعزز تدفق الدم إلى الدماغ.

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