الخميس 20 مارس 2025
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رياضة

بعد إقصاء الزمالك، الأهلي يواجه بتروجت في نهائي دوري الكرة الطائرة

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

الكرة الطائرة، حسم الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني فرناندو مونزو، تأهله للدور النهائي من الدوري الممتاز للكرة الطائرة رجال للموسم الحالي 2024/2025.

ومن المنتظر أن يلتقي  الأهلي  بتروجت في نهائي الدوري الممتاز، على أن تقام المنافسات بنظام بيست أوف 3.

ووصل الأهلي إلى نهائي الدوري الممتاز بعد التفوق على الزمالك بنتيجة (2-1)، في مجموع لقاءات الدور نصف النهائي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك في الجولة الأولى من سلسلة مباريات الدور قبل النهائي بنتيجة (3-1)، قبل أن يعادل الزمالك النتيجة بالفوز في الجولة الثانية بنتيجة (3-1)، ليتم اللجوء لمباراة فاصلة يفوز فيها الأهلي بنتيجة (3-0).

عقوبات صارمة من اتحاد الكرة الطائرة

وأعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة عقوبات مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الأولى لدور نصف نهائي الدوري والتي شهدت بعض أحداث الشغب المؤسفة. 

وقرر الاتحاد إقامة مباراة الجولة الثانية بين الأهلي والزمالك في صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر بدون حضور جماهيري مساء الثلاثاء بجانب استمرار القرار في المواجهة الثالثة اليوم الأربعاء.

تغريم لاعب الزمالك 250 ألف جنيه

وقرر الاتحاد تغريم محمد مصطفى "لعبة" لاعب الزمالك 250 ألف جنيه  بسبب ما بدر منه تجاه جماهير الأهلي مع إنذاره بالشطب حال تكرار ذلك.

تغريم لاعب الأهلي 100 ألف جنيه

وفرض الاتحاد غرامة مالية ضد مصطفى جابر لاعب الأهلي قدرها 100 ألف جنيه  بسبب ما بدر منه تجاه جماهير نادي الزمالك خلال لقاء السوبر المصري مع إنذاره بالشطب.

تغريم جماهير الأهلي والزمالك

وفرض الاتحاد غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه ضد الأهلي ومثلها للزمالك مع مخاطبة الناديين لتحمل تكاليف التلفيات في الصالة.

وأحال الاتحاد شكوى الناديين إلى اللجنة العليا للمسابقات وشؤون اللاعبين بالاتحاد.

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الكرة الطائرة الأهلي بتروجت الدوري الممتاز للكرة الطائرة فرناندو مونزو

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