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رياضة

الكرة الطائرة، موعد مباراة الأهلي والزمالك في إياب نصف نهائي الدوري

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

الكرة الطائرة، يخوض الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مواجهة قوية غدا الثلاثاء أمام نظيره فريق الزمالك في الجولة الثانية من سلسلة مواجهات الدور نصف النهائي من دوري الكرة الطائرة للموسم الحالي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في العاشرة والنصف مساء على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وحقق الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي فوزا هاما أمس، على نظيره الزمالك بنتيجة (3-1) في أولى مواجهات سلسلة نصف نهائي الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وتقام منافسات الدور قبل النهائي بنظام بيست أوف 3، وهو ما يعني حاجة الفريق للفوز في مواجهتين من أجل التأهل للدور النهائي.

وكان الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي قد توج مؤخرا بلقب الدوري الممتاز بعد التفوق على الزمالك في مجموع مباريات الدور النهائي.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة (3-1)، في المواجهة الأولى قبل أن يكرر فوزه في الجولة الثانية بنفس النتيجة.

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