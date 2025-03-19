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رياضة

الكرة الطائرة، الزمالك يهزم الأهلي ومواجهة فاصلة لحسم التأهل للنهائي

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

الكرة الطائرة، حقق الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك الفوز على الأهلي بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في الجولة الثانية من سلسلة مواجهات الدور قبل النهائي للدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يتعادل فريقي الأهلي والزمالك بفوز لكل فريق، وتقام بينهما مباراة فاصلة مساء اليوم لتحديد المتأهل للدور النهائي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك بالجولة الفاصلة من سلسلة مواجهات قبل نهائي الدوري الممتاز في العاشرة والنصف مساء على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

 

عقوبات صارمة من اتحاد الكرة الطائرة

وأعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة عقوبات مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الأولى لدور نصف نهائي الدوري والتي شهدت بعض أحداث الشغب المؤسفة. 

 

وقرر الاتحاد إقامة مباراة الجولة الثانية بين الأهلي والزمالك في صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر بدون حضور جماهيري مساء الثلاثاء بجانب استمرار القرار حال حدوث مواجهة ثالثة الأربعاء.

 

تغريم لاعب الزمالك 250 ألف جنيه

وقرر الاتحاد تغريم محمد مصطفى "لعبة" لاعب الزمالك 250 ألف جنيه مصري بسبب ما بدر منه تجاه جماهير الأهلي مع إنذاره بالشطب حال تكرار ذلك.

 

تغريم لاعب الأهلي 100 ألف جنيه

وفرض الاتحاد غرامة مالية ضد مصطفى جابر لاعب الأهلي قدرها 100 ألف جنيه مصري بسبب ما بدر منه تجاه جماهير نادي الزمالك خلال لقاء السوبر المصري مع إنذاره بالشطب.

 

تغريم جماهير الأهلي والزمالك

وفرض الاتحاد غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه ضد الأهلي ومثلها للزمالك مع مخاطبة الناديين لتحمل تكاليف التلفيات في الصالة.

وأحال الاتحاد شكوى الناديين إلى اللجنة العليا للمسابقات وشؤون اللاعبين بالاتحاد.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة (3-1)، في الجولة الأولى من سلسلة مواجهات الدور قبل النهائي من الدوري الممتاز.

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