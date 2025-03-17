الكرة الطائرة، إقامة مباراة الأهلي والزمالك في قبل نهائي الدوري بدون جمهور

الكرة الطائرة، استقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر، على إقامة مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الثانية من قبل نهائي الدوري الممتاز، بدون جمهور.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الثانية من سلسلة مواجهات قبل نهائي الدوري الممتاز غدا الثلاثاء على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وجاء قرار اتحاد الكرة الطائرة بعد قيام الجمهور بترديد هتافات مسيئة للاعبين خلال مباراة الذهاب والتي أقيمت أمس الأحد وشهدت فوز الأهلي.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة (3-1)، في الجولة الأولى من سلسلة مواجهات الدور قبل النهائي من الدوري الممتاز.

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