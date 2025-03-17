الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الكرة الطائرة، إقامة مباراة الأهلي والزمالك في قبل نهائي الدوري بدون جمهور

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

الكرة الطائرة، استقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر، على إقامة مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الثانية من قبل نهائي الدوري الممتاز، بدون جمهور.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الثانية من سلسلة مواجهات قبل نهائي الدوري الممتاز غدا الثلاثاء على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وجاء قرار اتحاد الكرة الطائرة بعد قيام الجمهور بترديد هتافات مسيئة للاعبين خلال مباراة الذهاب والتي أقيمت أمس الأحد وشهدت فوز الأهلي.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة (3-1)، في الجولة الأولى من سلسلة مواجهات الدور قبل النهائي من الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكرة الطائرة الأهلي الزمالك اتحاد الكرة الطائرة مباراة الأهلي والزمالك

مواد متعلقة

الكرة الطائرة، موعد مباراة الأهلي والزمالك في إياب نصف نهائي الدوري

الكرة الطائرة، الأهلي يهزم الزمالك في أولى مواجهات قبل نهائي الدوري

الكرة الطائرة، موعد قمة الأهلي والزمالك في نصف نهائي الدوري

الكرة الطائرة، الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بطلا لدوري السيدات

الأكثر قراءة

رئيس اللجنة الأولمبية يفجر مفاجأة جديدة عن شكوى الأهلي وموعد إصدار القرار

السيسي ممازحا الفنان سامح حسين: فين القطايف؟

سيارة تدهس شخصا ونجله داخل مول جرين بلازا بالإسكندرية (فيديو وصور)

بطلها أوسكار وسيارات الفار، أزمة جديدة تهدد الدوري المصري

رحيل أبو إسحاق الحويني، الداعية الذي آثار التساؤلات قبل الجدل!

الأزهر الشريف ينعى الشيخ أبو إسحاق الحويني

قصة الضابط الذي عرض حياته للخطر

اعتداء وحشي وتشوه بالوجه، خلاف طالبات على صداقة شاب يحول حياة سارة إلى كابوس

منوعات

المزيد

أصغر متقاعد في تاريخ روسيا بعمر 23 عامًا، ما القصة؟

الصحة العالمية: أكثر من 100 ألف شخص حول العالم قد يلقون حتفهم هذا العام بسبب الملاريا

علماء روس يبتكرون طريقة تضمن زيادة استقرار وإنتاجية آبار النفط

التخطيط لزرع شرائح تحفيز في أدمغة مدمني الكحول والمخدرات في بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الإثنين

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 17- 03- 2025 في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المؤذن في المنام وعلاقتها بالوصول لأعلى المراتب

معجزات الرسول، تحطيم الأصنام بإشارة من عصاه

من خواطر الشعراوي، قصة فريقين اختلفا على مدة نوم أصحاب الكهف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية