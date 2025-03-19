أعلنت واشنطن أن هناك خطة مؤقتة مطروحة لتمديد وقف اطلاق النار في غزة، لكنها حذرت من أن الفرصة أمام ذلك تتضاءل بسرعة.

واشنطن: خطة هدنة غزة ما زالت مطروحة لكن الآمال تتضاءل

وقال متحدث باسم: "لا تزال لدينا حاليا خطة مؤقتة مطروحة لتمديد وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح 5 رهائن أحياء، من بينهم الأمريكي إيدان ألكسندر.

كما ستتضمن إطلاق سراح عدد كبير من الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية".



وحمل المتحدث حماس المسؤولية عن عدم تحقيق ذلك.

وأضاف أن "الفرصة لا تزال قائمة، ولكنها تتضاءل بسرعة".

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