الأربعاء 19 مارس 2025
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خارج الحدود

قوات الاحتلال تعرقل عمل فرق الإسعاف في مخيم العين بالضفة الغربية

سيارة إسعاف تنقل
سيارة إسعاف تنقل مصابين فلسطينيين، فيتو

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعرقل عمل فرق الإسعاف في مخيم العين المحاصر في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وفي السياق ذاته قال الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال كثف غاراته على مختلف مناطق القطاع وأوقع شهداء.

غارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة 

وأضاف  الدفاع المدني، أنه يواجه صعوبات في عمليات انتشال الجرحى والشهداء من تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن أكثر من 80 امرأة قتلت في الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على القطاع.

 

27 شهيدا بالغارات الإسرائيلية على غزة

 

وفي السياق ذاته ذكرت مصادر طبية أن 27 فلسطينيا استشهدوا نتيجة الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

أعلنت  وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم الأربعاء، عن سقوط قتيل و5 مصابين من العاملين الأجانب في المؤسسات الأممية إثر قصف الاحتلال مقرهم في المحافظة الوسطى.

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غزة نابلس الضفة الغربية قوات الاحتلال

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