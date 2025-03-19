وداعًا للشتاء وأهلًا بالربيع.. غدا تساوي الليل والنهار واختفاء الظل بخط الاستواء... تحذيرات من طقس ربيع 2025.. سيول وموجات شديدة الحرارة ورياح مثيرة للأتربة والرمال

ينتهى اليوم الأربعاء، فصل الشتاء ويبدأ غدا الخميس، فصل الربيع رسميا، والمعروف أنه من الفصول الانتقالية التى تنقلنا من الشتاء إلى الصيف.

وأعلن الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية أن غدا الخميس 20 مارس تشرق الشمس من نقطة الشرق تماما وتغرب في نقطة الغرب تماما حيث تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء فيتساوى كمية الإشعاع الشمسي الساقط على نصفي الكرة الأرضية (الشمالي والجنوبي) والذي ينتج عنه تساوي عدد ساعات الليل والنهار حيث يبلغ كل منها ١٢ ساعة تقريبا.

وقال تادرس إن الشمس تكون فوق رأسك تماما وقت الظهيرة إذا كنت من سكان خط الاستواء أو قريبا منه حيث لا يكون لك ظلا على الأرض هناك.

وقال تادرس إن ذلك اليوم يمثل الاعتدال الخريفي في نصف الكرة الجنوبي للأرض.

وكان قد أكد الدكتور ياسر عبد الهادى، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن 16 مارس الماضى والذى وافق 16 رمضان 1445هـ كان هو يوم الاعتدال بالنسبة لمدينة القاهرة.

وأشرقت الشمس اليوم في الساعة 6:04 صباحًا وتغرب في الساعة 6:04 مساءً بالتوقيت المحلي. أي أن طول النهار هو بالضبط 12 ساعة مثل طول الليل تمامًا.

وقال إن عند الساعة 12:04 ظهرًا كانت هي النقطة الزمنية التي تقسم النهار إلى نصفين متساويين تمامًا طول كل منهما 6 ساعات.



توقعات الطقس لفصل الربيع



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لفصل الربيع والذى يبدأ غدا الخميس 20 مارس، ويستمر لمدة ثلاثة شهور

وأشارت إلى أن توقعات التنبؤات الفصلية التابعة للهيئة أن ربيع هذا العام يشهد ارتفاع طفيف في متوسطات درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية بمعدل من (1: 2) درجة.



وفصل الربيع فصل انتقالى يفصلنا من برودة الشتاء إلى حرارة ورطوبة الصيف ويتسم فصل الربيع بالاعتدال فى درجات الحرارة فى معظم الأحيان.



نشاط للمنخفضات الخماسينية وموجات شديدة الحرارة

ويشهد هذا الفصل تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.



سيول على هذه المناطق بسبب منخفض السودان الموسمى



وينشط أحيانًا منخفض البحر الأحمر (السودان الموسمي) ويؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ويؤدي ذلك إلى سقوط الأمطار التي قد تصل لحد السيول على المناطق الجبلية.

وطالبت الارصاد الجوية المسئولين بالاستعدادات المبكرة والاحتياطات اللازمة على أن يتم إصدار التحذيرات الجوية لحالات عدم الاستقرار المتوقعة.

ويشهد الطقس غدا أول أيام الربيع حالة من التقلبات الجوية حيث تسقط الأمطار على السواحل الشمالية ويكون هناك اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية وبارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 16



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى:17

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