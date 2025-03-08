20 مارس بداية فصل الربيع فلكيا

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية عن موعد الاعتدال الربيعى حيث تشرق الشمس في 20 مارس من نقطة الشرق تماما، وتغرب في نقطة الغرب تماما وتتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء، فيتساوي كمية الإشعاع الشمسي الساقط على نصفي الكرة الأرضية (الشمالي والجنوبي) ويحدث الاعتدال الربيعى.



اختفاء الظل فى الاعتدال الربيعى

وأوضح تادرس أن الاعتدال الربيعى ينتج عنه تساوي عدد ساعات الليل والنهار حيث يبلغ كل منها ١٢ ساعة تقريبا وتكون الشمس فوق رأس الانسان تماما وقت الظهيرة إذا كنت من سكان خط الاستواء أو قريبا منه حيث لا يكون لك ظلا على الأرض هناك.



وصرح بأن ذلك اليوم يمثل الاعتدال الخريفي في نصف الكرة الجنوبي للأرض.

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