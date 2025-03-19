موجة من الطقس السيئ والأمطار تضرب الإسكندرية (صور)

تشهد محافظة الإسكندرية، منذ صباح اليوم الأربعاء، سوءًا في الأحوال الجوية، حيث تساقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على كافة مناطق المحافظة، مع اشتداد غزارتها في مناطق المنتزه والعجمي.

جاء ذلك مصاحبًا لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ونشاط للرياح على البحر المتوسط تصل سرعتها إلى 50-70 كم/ساعة، وارتفاع الأمواج إلى 3-4 أمتار.

انخفاض الحرارة ونشاط الرياح

تأتي هذه التغيرات الجوية بعد أيام من موجة الحر التي ضربت المدينة، حيث شهدت الإسكندرية ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تستمر هذه الأحوال الجوية غير المستقرة خلال اليوم، مع احتمال سقوط أمطار متوسطة الشدة على فترات متقطعة، خاصة خلال فترة الظهيرة.

رفع حالة الطوارئ بالصرف الصحي

ورفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع، حالة الطوارئ استعدادًا لسوء الأحوال الجوية والأمطار التي تضرب المحافظة وجرى نشر سيارات الصرف الصحي في المناطق الساخنة والشوارع الرئيسية لسرعة رفع مياه الأمطار ومنع تراكمها، وذلك لتجنب أي أضرار أو تعطيل لحركة المرور.

توقعات هيئة الأرصاد

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من نشاط الرياح القوية التي قد تصل سرعتها إلى 70 كم/ساعة، مع ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط، مما قد يؤثر على حركة الملاحة البحرية.

كما نبهت الهيئة المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر واتخاذ الإجراءات الوقائية، خاصة في المناطق المعرضة للتأثر بالأمطار الغزيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.