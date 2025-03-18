الشتاء يترك بصمته قبل الوداع، 72 ساعة ممطرة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، انخفاض الحرارة 5 درجات مئوية، اضطراب بحركة الملاحة، وارتفاع الأمواج لـ 4.5 أمتار بالبحر المتوسط

يأبى فصل الشتاء أن يرحل دون أن يترك بصمته على حالة الطقس على أنحاء الجمهورية حيث تنطسر الموجة الحارة وتشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية الخفيفة فى الأيام الأخيرة للشتاء، حيث تشهد بعض المناطق سقوطا للأمطار مع اضطراب حركة الملاحة البحرية بالبحر الأابيض المتوسط.



تغيير مصدر الكتلة الهوائية ونشاط الرياح

و أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انكسار الموجة الحارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بدءا من اليوم وذلك مع تغير مصدر الكتلة الهوائية ودخول الرياح الشمالية الغربية النشطة نسبيا تعمل على انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد





وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري،و على السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية و بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء بدءا من الغد وحتى الاثنين المقبل.



وحذرت الأرصاد من تخفيف الملابس لتجنب الإصابة بنزلات البرد، حيث تعود الأجواء الشتوية بدءا من غد الأربعاء.



تحذير من الملاحة البحرية بالبحر المتوسط



كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية يومى الأربعاء والخميس على البحر الأبيض المتوسط حيث تصل سرعة الرياح من 50:70 كم في الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 3:4.5 أمتار.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة غدا الأربعاء.

وتسقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يومى الخميس والجمعة

وتعود الشبورة المائية مرة اخرى بدءا من السبت المقبل وحتى الاثنين على الطرق الزراعية والسريعة.



حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الاربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري،وعلى السواحل الغربية،و على السواحل الشرقية و بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا



ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 25

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 25

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 20

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 19

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 09 و درجة الحرارة العظمى 25

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 21

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 23

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 25

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 25

السويس: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى: 24

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 31

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 30

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 25

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 25

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 25

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى: 27

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 30

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 35

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 37



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