محافظ الإسماعيلية يهنئ محافظ جنوب سيناء ومواطني المحافظة بالعيد القومي

قدَّم اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، التهنئة للدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، ومواطني المحافظة، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي والذكرى السادسة والثلاثين لاسترداد طابا الحبيبة.

برقية تهنئة رسمية من محافظ الإسماعيلية لمحافظ جنوب سيناء

وأرسل محافظ الإسماعيلية، برقية تهنئة جاء نصها: "يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة الإسماعيلية بخالص التهاني القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظتكم الموقرة والذكرى السادسة والثلاثين لتحرير طابا الحبيبة، مضيفًا، "متمنيًا لسيادتكم ولمواطني محافظة جنوب سيناء الحبيبة مزيدًا من التقدم والازدهار وأن يظل دائمًا وأبدًا علم مصر خفاقًا عاليًا على أرض طابا العزيزة.

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