الأربعاء 19 مارس 2025
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محافظات

انطلاق تصفيات تحدي القراءة العربي لذوي الهمم بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية (صور)

تحدي القراءة العربي
تحدي القراءة العربي لذوي الهمم

شهدت الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، انطلاق تصفيات مشروع تحدي القراءة العربي (الموسم التاسع) للعام الدراسي 2024 /2025م لفئة ذوي الهمم على مستوى المنطقة، وذلك تحت رعاية فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، وبحضور الدكتور أحمد بيومي، الوكيل الشرعي للمنطقة. 

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إجراء التصفيات بديوان عام المنطقة 

وتُجرى التصفيات بديوان عام منطقة الإسماعيلية، تحت إشراف اللجنة التنسيقية للمشروع، التي تضم  أحمد عبد الرحمن، مدير المكتبات، والدكتورة نادية السيد جودة، مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي، والدكتور تامر بدران، مدير إدارة الجودة والاعتماد بالمنطقة، وبحضور عبد الباقي الحداد، مدير ادارة أمن المنطقة. 

 

جانب من المنافسات، فيتو
جانب من المنافسات، فيتو
جانب من المنافسات، فيتو
جانب من المنافسات، فيتو

لجان التحكيم في المسابقة 

ويشارك في تحكيم التصفيات كل من: الدكتور محمد محمود، مدير ادارة التعليم الاعدادي،و محمد يونس، موجه اللغة العربية، وفاطمة الزهراء السيد. 

جانب من المنافسات، فيتو
جانب من المنافسات، فيتو
جانب من المنافسات، فيتو
جانب من المنافسات، فيتو

وأوضحت اللجنة التنسيقية للمسابقة أنه سيتم تصعيد الفائزين بالمسابقة للمشاركة في التصفيات على مستوى الجمهورية بعد انتهاء فعاليات المسابقة. 

جانب من المنافسات، فيتو
جانب من المنافسات، فيتو
جانب من المنافسات، فيتو
جانب من المنافسات، فيتو


في سياق آخر، شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، احتفالية إحياء ذكرى غزوة بدر، التي أُقيمت في الجامع الأزهر الشريف بحضور الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛ والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية؛ وسماحة الشريف السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف؛ وسماحة الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية - رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب؛ والدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين الأسبق - عضو مجمع البحوث الإسلامية؛ والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق؛ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر؛ والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري؛ والدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف؛ والدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إضافةً إلى عدد من الشخصيات الدينية والعلمية. 

 

وافتُتح الحفل بتلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم، تلاها القارئ الطبيب الدكتور أحمد نعينع.

وفي كلمته، أكد الدكتور عبد الفتاح العواري أن غزوة بدر كانت يومًا فارقًا في تاريخ الإسلام، إذ أظهر الله فيها نصره للمؤمنين رغم قلة عددهم، لتكون درسًا خالدًا في الثبات على الحق والتوكل على الله مع الأخذ بالأسباب. 

كما أشار إلى أن النبي ﷺ لم يكن محبًّا للحرب، ولكنها فرضت عليه دفاعًا عن الحق وردًّا للظلم، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ".

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