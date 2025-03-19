الأربعاء 19 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملة "طرق الأبواب" تواصل تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية في الإسماعيلية (صور)

حملة طرق الأبواب
حملة "طرق الأبواب"

تواصل حملة "طرق الأبواب" في محافظة الإسماعيلية جهودها في دعم الأسر الأولى بالرعاية، حيث يتم يوميًّا النزول إلى القرى وتوابعها حتى نهاية شهر رمضان. 

محافظ الإسماعيلية يهنئ محافظ جنوب سيناء ومواطني المحافظة بالعيد القومي

أوقاف الإسماعيلية تعقد ندوات توعوية لطلاب جامعة قناة السويس "صور"

المستهدف من حملة طرق الأبواب 

ومن جانبها قالت مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، إلى أن الحملة استهدفت  100 منزل بقريتي الضبعية وعين غصين، ومن المقرر اليوم الوصول إلى 100 بيت بمركز ومدينة التل الكبير اليوم.  

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

الهدف من الحملة 

وتهدف الحملة إلى النزول حتى باب كل بيت، حيث لا يقتصر دورها على توزيع الدعم الغذائي فقط، بل يمتد إلى التعرف على بعض مشكلات الأسر والعمل على فحصها وحلها، مثل المنازل التي تحتاج إلى أسقف وغيرها، في إطار جهود تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا. 

 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

توزيع اللحوم والمواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية 

وجديرًا بالذكر، أنه تم توزيع طنين من اللحوم على الأسر المستحقة في الإسماعيلية، والتي يتم توزيعها طبقًا للكشوف المعتمدة والمجهزة من الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة، إلى جانب توزيع 3000 شنطة غذائية مقدمة من وزارة الأوقاف، بحضور لجنة الأوقاف؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه من مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة". 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

وتستمر مديرية التضامن الاجتماعي في تنفيذ مبادراتها الخيرية، مؤكدةً التزامها بتخفيف الأعباء عن الأسر المحتاجة خلال الشهر الكريم. 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة وصول الدعم لمستحقيه وفقًا لقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والتي تتكفل بحصر الأسر الأولى بالرعاية، مما يساهم في توفير الحماية المجتمعية لهم.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضامن الاجتماعي التضامن الاسماعيلية بالاسماعيلية الاسر الاولي بالرعاية حملة طرق الأبواب

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يهنئ محافظ جنوب سيناء ومواطني المحافظة بالعيد القومي

جامعة القناة تنظم ندوة حول مكانة المرأة في الأديان السماوية (صور)

تضامن الإسماعيلية توفر مأوى لمسن بدار المسنين  بمحافظة السويس(صور)

محافظ الإسماعيلية يُهنئ ليلى عبد العاطي الأم المثالية

الأكثر قراءة

تدوينة ضابط مباحث قنا تثير جدلًا واسعًا، رسائل دعم من المقربين والنشطاء يطالبونه بالاعتذار

مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2025

رسالة غامضة لـ تركي آل الشيخ عن خيبات الأمل تثير جدلًا واسعًا

المتحدث العسكري: القوات المسلحة جاهزة للتصدي والتعامل مع أي تهديدات

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

الزمالك يستقر على تجديد عقد محمد السيد 5 مواسم

قبل انتهاء العمل بها، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء المنزلية المطبقة

وزير الاتصالات: التسجيل مفتوح في مبادرة الرواد الرقميون لكل الفئات العمرية

منوعات

المزيد

مظهرها مشوه، الفقاعة تفوز بلقب سمكة العام في نيوزيلندا

إحباط بيع مومياء أثرية من العصور الوسطى في تركيا

صور جديدة من فيلم آنا دي أرماس Ballerina

استفزه فهاجمه على الفور، أخطبوط يخنق غواصًا

المزيد

خدمات

المزيد

اشتعال أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء، وهذا العيار يسجل 4905 جنيها

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 19-3-2025

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 19-3-2025 في الأسواق، الذرة يسجل 130 جنيها للتر

المزيد

انفوجراف

فيها ليلة القدر.. موعد الليالي الوترية في رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن محبة آل بيت رسول الله (فيديو)

معجزات الرسول، سعد بن أبي وقاص صار مستجاب الدعوة بعد يوم القادسية

فيها ليلة القدر، مواعيد الليالي الوترية في رمضان 2025

المزيد
الجريدة الرسمية