حملة "طرق الأبواب" تواصل تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية في الإسماعيلية (صور)

تواصل حملة "طرق الأبواب" في محافظة الإسماعيلية جهودها في دعم الأسر الأولى بالرعاية، حيث يتم يوميًّا النزول إلى القرى وتوابعها حتى نهاية شهر رمضان.

المستهدف من حملة طرق الأبواب

ومن جانبها قالت مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، إلى أن الحملة استهدفت 100 منزل بقريتي الضبعية وعين غصين، ومن المقرر اليوم الوصول إلى 100 بيت بمركز ومدينة التل الكبير اليوم.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

الهدف من الحملة

وتهدف الحملة إلى النزول حتى باب كل بيت، حيث لا يقتصر دورها على توزيع الدعم الغذائي فقط، بل يمتد إلى التعرف على بعض مشكلات الأسر والعمل على فحصها وحلها، مثل المنازل التي تحتاج إلى أسقف وغيرها، في إطار جهود تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

توزيع اللحوم والمواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية

وجديرًا بالذكر، أنه تم توزيع طنين من اللحوم على الأسر المستحقة في الإسماعيلية، والتي يتم توزيعها طبقًا للكشوف المعتمدة والمجهزة من الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة، إلى جانب توزيع 3000 شنطة غذائية مقدمة من وزارة الأوقاف، بحضور لجنة الأوقاف؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه من مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة".

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

وتستمر مديرية التضامن الاجتماعي في تنفيذ مبادراتها الخيرية، مؤكدةً التزامها بتخفيف الأعباء عن الأسر المحتاجة خلال الشهر الكريم.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة وصول الدعم لمستحقيه وفقًا لقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والتي تتكفل بحصر الأسر الأولى بالرعاية، مما يساهم في توفير الحماية المجتمعية لهم.



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