راموس مهدد بالإيقاف 15 مباراة بعد طرده في الدوري المكسيكي

يواجه الإسباني سيرجيو راموس، مدافع مونتيري المكسيكي خطر الإيقاف لفترة طويلة، بعد طرده في مباراة فريقه أمام بوماس في بطولة الدوري المكسيكي.

وأثار تدخل راموس العنيف جدلًا واسعًا، خاصة مع تصريحات مدرب بوماس، الذي انتقد ازدواجية معايير التحكيم، لتتدخل لجنة الحكام في الاتحاد المكسيكي في الأزمة بدراسة إيقاف اللاعب الإسباني 15 مباراة.

وأكدت قناة "TV Azteca" المكسيكية، إن لجنة الحكام في الاتحاد المكسيكي تدرس فرض عقوبة مشددة على راموس، قد تصل إلى 15 مباراة، وفقًا للوائح الانضباط، حيث تنص المادة 12 على أن أي سلوك ينطوي على استخدام قوة مفرطة أو وحشية دون تنافس على الكرة يُعد عنفًا يستوجب عقوبة قاسية.

وسخر راموس عبر حسابه على "إنستجرام" من طرده قائلًا: "كان من الواضح أنني لن أغادر الدوري المكسيكي دون الحصول على طرد".

فيما وجه مدرب بوماس انتقادات عنيفة للاعب والتحكيم قائلا: "لو كان لاعبًا مكسيكيًا، لترك فريقه بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 20".

ويترقب مونتيري وراموس القرار الرسمي من لجنة الحكام، وسط تكهنات حول إمكانية تقديم النادي استئنافًا لتخفيف العقوبة، في محاولة للحفاظ على أحد أبرز لاعبيه في الفترة المقبلة.

بنود مجنونة في عقد راموس مع مونتيري المكسيكي

فيما كشفت تقارير صحفية عن بنود استثنائية وصفت بـ"المجنونة" في عقد المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، مع نادي مونتيري المكسيكي الذي انضم إليه هذا الموسم بعد مسيرة طويلة في أوروبا.

ووقع راموس البالغ 38 عاما مع مونتيري عقدا لمدة عام واحد مع خيار التمديد، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن إشبيلية بنهاية موسم 2023-2024. وهذه هي التجربة الأولى لراموس خارج قارة أوروبا، حيث سبق له اللعب لأندية كبرى مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن راتب راموس السنوي مع مونتيري وصل إلى 5 ملايين يورو بالإضافة إلى مكافآت مرتبطة بالأداء، مما يجعله اللاعب الأعلى أجرا في الفريق.

لكن ما أثار الدهشة أكثر هو البنود الخاصة التي تم تضمينها في عقده، والتي نقلها موقع "سبورت بايبل" عن أحد مقدمي بودكاست "Footy Culture"، بداية من اختيار المباريات التي يلعبها، إذ يتمتع راموس بحرية اختيار المباريات التي يرغب في المشاركة بها، مما يعني أنه يمكنه اللعب "بمزاجه".

كما توجد مكافآت خاصة لكأس العالم للأندية، حيث سيحصل على مكافأة إضافية عن كل مباراة يشارك فيها خلال بطولة كأس العالم للأندية.

ويتضمن العقد أيضا بند "القيادة الفورية" إذ طلب راموس أن يكون قائد الفريق فور انضمامه، وهو ما تم تنفيذه بالفعل.

ويتضمن العقد بنودا لمكافآته عند تسجيل الأهداف أو تقديم التمريرات الحاسمة.

وسيحصل راموس على نسبة 2% من قيمة بيع قمصان النادي المباعة باسمه ورقمه، الذي اختاره وهو 93.

وتم ضمان حقوق استخدام صورته بشكل كامل لصالحه الشخصي.

وتضمن العقد أيضا شروط شخصية إضافية، وهي:

- حرية التفاوض: يتيح العقد لراموس حرية التفاوض مع أي نادٍ آخر متى شاء دون قيود.

- خدمات لوجستية وأمنية: تم ضمان توفير خدمات أمنية وسكن مميز له ولعائلته.

- العيش بجوار صديقه المقرب: طلب راموس العيش بجوار مواطنه سيرجيو كاناليس، وهو ما تم تنفيذه.

- سائق خاص على مدار الساعة: يحصل على سائق خاص متاح له طوال أيام الأسبوع.

ويأتي انتقال راموس إلى مونتيري بعد مسيرة استثنائية مع ريال مدريد، حيث قضى 16 عاما مع ريال مدريد الإسباني، توج خلالها بالعديد من الألقاب، منها (دوري أبطال أوروبا 4 مرات، الدوري الإسباني 5 مرات، كأس ملك إسبانيا مرتين، كأس السوبر الأوروبي 3 مرات).

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