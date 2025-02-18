بنود "مجنونة" في عقد راموس مع مونتيري المكسيكي، أغربها يمكنه اللعب "بمزاجه"

كشفت تقارير صحفية عن بنود استثنائية وصفت بـ"المجنونة" في عقد المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، مع نادي مونتيري المكسيكي الذي انضم إليه هذا الموسم بعد مسيرة طويلة في أوروبا.



ووقع راموس البالغ 38 عاما مع مونتيري عقدا لمدة عام واحد مع خيار التمديد، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن إشبيلية بنهاية موسم 2023-2024. وهذه هي التجربة الأولى لراموس خارج قارة أوروبا، حيث سبق له اللعب لأندية كبرى مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن راتب راموس السنوي مع مونتيري وصل إلى 5 ملايين يورو بالإضافة إلى مكافآت مرتبطة بالأداء، مما يجعله اللاعب الأعلى أجرا في الفريق.

لكن ما أثار الدهشة أكثر هو البنود الخاصة التي تم تضمينها في عقده، والتي نقلها موقع "سبورت بايبل" عن أحد مقدمي بودكاست "Footy Culture".

بداية من اختيار المباريات التي يلعبها، إذ يتمتع راموس بحرية اختيار المباريات التي يرغب في المشاركة بها، مما يعني أنه يمكنه اللعب "بمزاجه".



ومكافآت خاصة لكأس العالم للأندية، حيث سيحصل على مكافأة إضافية عن كل مباراة يشارك فيها خلال بطولة كأس العالم للأندية.



ويتضمن العقد أيضا بند "القيادة الفورية" إذ طلب راموس أن يكون قائد الفريق فور انضمامه، وهو ما تم تنفيذه بالفعل.



كما يتضمن العقد بنودا لمكافآته عند تسجيل الأهداف أو تقديم التمريرات الحاسمة.

وسيحصل راموس على نسبة 2% من قيمة بيع قمصان النادي المباعة باسمه ورقمه، الذي اختاره وهو 93.



وتم ضمان حقوق استخدام صورته بشكل كامل لصالحه الشخصي.

وتضمن العقد أيضا شروط شخصية إضافية، وهي:



- حرية التفاوض: يتيح العقد لراموس حرية التفاوض مع أي نادٍ آخر متى شاء دون قيود.



- خدمات لوجستية وأمنية: تم ضمان توفير خدمات أمنية وسكن مميز له ولعائلته.



- العيش بجوار صديقه المقرب: طلب راموس العيش بجوار مواطنه سيرجيو كاناليس، وهو ما تم تنفيذه.



- سائق خاص على مدار الساعة: يحصل على سائق خاص متاح له طوال أيام الأسبوع.

ويأتي انتقال راموس إلى مونتيري بعد مسيرة استثنائية مع ريال مدريد، حيث قضى 16 عاما مع ريال مدريد الإسباني، توج خلالها بالعديد من الألقاب، منها:

(دوري أبطال أوروبا 4 مرات، الدوري الإسباني 5 مرات، كأس ملك إسبانيا مرتين، كأس السوبر الأوروبي 3 مرات).

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