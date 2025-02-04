رئيس نادي مونتيري: فخر لنا التعاقد مع راموس

أكد خوسيه أنطونيو نورييجا، رئيس نادي مونتيري، إنه من الفخر بالنسبة لفريقه التعاقد مع بطل العالم سيرجيو راموس لأن المدافع كان لديه العديد من العروض، لكنه فضل كرة القدم المكسيكية.

وقال نورييجا لوسائل الإعلام قبل السفر إلى مدريد لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة: "من الفخر أن يمتلك مونتيري لاعبا بمستواه. شعرنا بالسعادة عندما علمنا أن راموس لديه عروض من عدة أماكن مختلفة من العالم".

وبات المدافع الإسباني، أحد أهم اللاعبين بالقرن ال21 الذي حقق لقب المونديال وبطولتين لكأس الأمم الأوروبية، و4 بطولات دوري الأبطال، قريبا من الانضمام لنادي مونتيري، والذي يهدف للاستفادة من خبراته وخدماته في بطولة مونديال الأندية.



وأضاف رئيس النادي: "لقد أخبرنا بأن ابتعاده عن الملاعب لفترة كان بسبب عدم وجود عرض مقنع بالنسبة له وبالفعل كان هناك الكثير، ولذلك نحن سعداء بأن عرضنا وأهدافنا جعلوه يشعر بالحماسة".

ويعد مونتيري أحد أكبر الأندية المرموقة في المكسيك ولديه العديد من اللاعبين الجيدين، كما أنه حقق بطولة الدوري في 5 مرات ودوري أمم الكونكاكاف 5 مرات أيضا والمركز الثالث بمونديال الأندية في مناسبتين.

ولم ينضم راموس لأي نادٍ منذ رحيله عن نادي إشبيلية الإسباني، عقب نهاية الموسم الماضي 2023-2024.

ويضم مونتيري أوليفير توريس وسيرجيو كاناليس الذي لعب رفقته في ريال مدريد.

ويدرب الفريق مارتين ديميكيليس مدافع بايرن ميونيخ وأتليتكو مدريد ومانشستر سيتي وريفر بليت السابق.

وتوج راموس مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي مرتين في حديقة الأمراء.

وكان راموس قد انتقل لريال مدريد قادما من إشبيلية في صيف 2005.

رحلة راموس انتهت مع ريال مدريد بعد 671 مباراة تجعله يحتل المرتبة الرابعة كأكثر من لعب بقميص الفريق الملكي.

وخلال هذه المباريات، حقق راموس بطولات عديدة كان سببا رئيسيا في الفوز بها إذ فاز بـ5 ألقاب للدوري الإسباني و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا وبطولتين لكأس ملك إسبانيا و4 بطولات للسوبر الإسباني و4 بطولات لكأس العالم للأندية و3 ألقاب للسوبر الأوروبي كما سجل راموس 101 هدفا مع ريال مدريد وصنع 40.

وأصبح راموس قائدا لريال مدريد منذ موسم 2015-2016 بعد رحيل إيكر كاسياس عن صفوف الفريق، واستمر في حمل هذه الشارة حتى صيف 2021.

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