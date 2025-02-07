الجمعة 07 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ريال مدريد يوجه رسالة لـ سيرجيو راموس بسبب القميص 93

راموس، فيتو
راموس، فيتو

أصدر نادي ريال مدريد، بيانا رسميا لقائده السابق سيرجيو راموس، والذي أتم انتقاله لصفوف مونتيري المكسيكي.

وأعلن النادي المكسيكي، مساء الخميس، تعاقده مع راموس، في صفقة انتقال حر، ليعيده إلى الملاعب بعد غياب طويل.

وفشل لاعب إشبيلية السابق، في إيجاد ناد له، منذ رحيله عن صفوف إشبيلية خلال الصيف الماضي.

بيان ريال مدريد 

ونشر الحساب الرسمي لريال مدريد على "إكس": "سيرجيو راموس سينضم لنادي مونتيري، والرقم الذي اختاره أسطورة نادينا هو إشارة إلى الدقيقة 93، تكريما لكل المدريديستا، واستذكارا للحظة التي غيرت تاريخنا. شكرا لك دائما، سيرجيو راموس. نتمنى لك التوفيق والنجاح".

ويشير الرقم 93، إلى الهدف القاتل لراموس في شباك أتلتيكو مدريد بنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا العاشرة التي توج بها الميرنجي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أتلتيكو مدريد أبطال أوروبا بطولة دوري أبطال أوروبا دوري ابطال اوروبا ريال مدريد سيرجو راموس

مواد متعلقة

الكشف عن أفضل لاعب في شهر يناير بالدوري الإنجليزي

عودة دوناروما، حكيمي يقود قائمة باريس سان جيرمان أمام موناكو

الملك المصري يتقدم، ترتيب محمد صلاح بين هدافي ليفربول عبر التاريخ

رسميا، راموس يوقع لنادي مونتيري المكسيكي

ads

الأكثر قراءة

إمام عاشور يثير القلق في الأهلي

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية قوية للحكومة وكبار رجال الدولة

السيسي يوجه رسائل حاسمة لـ ترامب وماكرون بشأن فلسطين ولبنان وسوريا وليبيا

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 7 فبراير 2025

الرمان يبدأ من 30 جنيهًا، أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور

تعرف على أسعار الكتاكيت والبط عمر يوم في الأسواق

3 دعاوى منظورة أمام القضاء، إمام عاشور "كعب داير" على المحاكم

حزمة اجتماعية استثنائية، كيف ستواجه الحكومة التحديات الاقتصادية قبل رمضان والعيد؟

منوعات

المزيد

شركة كندية توسع أنشطة التنقيب عن الفضة في المغرب

حكاية "كرملين كازان" مقرا للحكم ومجمعا للأديان في تتارستان (صور)

أول جنين كنغر في العالم باستخدام التلقيح الاصطناعي بأستراليا

سجل 11 هدفا في مباراة واحدة، نجل ميسي يثير زوبعة كروية بالدوري الأمريكي ومنصات التواصل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 7 فبراير 2025

أسعار النحاس اليوم الجمعة 7-2-2025 بالسوق المحلية

الرمان يبدأ من 30 جنيهًا، أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور

أسعار الأرز اليوم الجمعة 7 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

رسائل نارية من الأزهر لرفض تهجير الفلسطينيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية يوضح أهمية ليلة النصف من شعبان والأعمال المستحبة فيها (فيديو)

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بانتشار الأوبئة والأمراض

ما الدليل على غباء فرعون ولماذا؟ الشعراوي يرد (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية