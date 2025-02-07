ريال مدريد يوجه رسالة لـ سيرجيو راموس بسبب القميص 93

أصدر نادي ريال مدريد، بيانا رسميا لقائده السابق سيرجيو راموس، والذي أتم انتقاله لصفوف مونتيري المكسيكي.

وأعلن النادي المكسيكي، مساء الخميس، تعاقده مع راموس، في صفقة انتقال حر، ليعيده إلى الملاعب بعد غياب طويل.

وفشل لاعب إشبيلية السابق، في إيجاد ناد له، منذ رحيله عن صفوف إشبيلية خلال الصيف الماضي.

بيان ريال مدريد

ونشر الحساب الرسمي لريال مدريد على "إكس": "سيرجيو راموس سينضم لنادي مونتيري، والرقم الذي اختاره أسطورة نادينا هو إشارة إلى الدقيقة 93، تكريما لكل المدريديستا، واستذكارا للحظة التي غيرت تاريخنا. شكرا لك دائما، سيرجيو راموس. نتمنى لك التوفيق والنجاح".

ويشير الرقم 93، إلى الهدف القاتل لراموس في شباك أتلتيكو مدريد بنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا العاشرة التي توج بها الميرنجي.

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