ديل بييرو: أتمنى مواجهة راموس وميسي في كأس العالم للأندية

أكد أليساندرو ديل بييرو قائد يوفنتوس السابق، أنه يتمنى رؤية سيرجيو راموس مدافع مونتيري، وهو يواجه ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي، في مونديال الأندية، بعد المنافسة بينهما التي امتدت لأكثر من عقد في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة.

وقال ديل بييرو في تصريحات صحفية: "نحن نتحدث عن رياضيين لديهم مسيرة مهمة، ومن الجميل أن نراهم يلعبون في بطولات عالية المستوى، في مباريات خروج المغلوب".

وواصل: "كانت فكرة ذكية بالنسبة لراموس وكذلك مونتيري، أن يتمم هذا الانتقال، وأن يستعد أيضا لكأس العالم للأندية 2025".

الدوري المكسيكي يحظى بالكثير من الشغف



وأضاف "الدوري المكسيكي يحظى بالكثير من الشغف، ولديه فرق مهمة تشارك في بطولة الكونكاكاف، وسيكون من المثير للاهتمام أن نراهم".

ووقع راموس لصالح مونتيري المكسيكي، خلال فبرايرالماضي، وتألق معه بالفعل، وسجل هدفين.

وأتم ديل بييرو "راموس تأقلم بشكل جيد وسجل هدفين، وسيكون من الجميل أن نراه ربما يواجه ميسي، بعد كل المواجهات بين ريال مدريد وبرشلونة، ستكون قصة جيدة".

ويقع إنتر ميامي الأمريكي في المجموعة الأولى لمونديال الأندية، بجوار الأهلي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

أما مونتيري فيشارك في المجموعة الخامسة، رفقة إنتر ميلان الإيطالي وريفر بليت الأرجنتيني وأوراوا ريد دياموندز الياباني.

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