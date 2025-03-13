الخميس 13 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ديل بييرو: أتمنى مواجهة راموس وميسي في كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

أكد أليساندرو ديل بييرو قائد يوفنتوس السابق، أنه يتمنى رؤية سيرجيو راموس مدافع مونتيري، وهو يواجه ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي، في مونديال الأندية، بعد المنافسة بينهما التي امتدت لأكثر من عقد في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة.

وقال ديل بييرو في تصريحات صحفية: "نحن نتحدث عن رياضيين لديهم مسيرة مهمة، ومن الجميل أن نراهم يلعبون في بطولات عالية المستوى، في مباريات خروج المغلوب".

وواصل: "كانت فكرة ذكية بالنسبة لراموس وكذلك مونتيري، أن يتمم هذا الانتقال، وأن يستعد أيضا لكأس العالم للأندية 2025".

الدوري المكسيكي يحظى بالكثير من الشغف


وأضاف "الدوري المكسيكي يحظى بالكثير من الشغف، ولديه فرق مهمة تشارك في بطولة الكونكاكاف، وسيكون من المثير للاهتمام أن نراهم".

ووقع راموس لصالح مونتيري المكسيكي، خلال فبرايرالماضي، وتألق معه بالفعل، وسجل هدفين.

وأتم ديل بييرو "راموس تأقلم بشكل جيد وسجل هدفين، وسيكون من الجميل أن نراه ربما يواجه ميسي، بعد كل المواجهات بين ريال مدريد وبرشلونة، ستكون قصة جيدة".

ويقع إنتر ميامي الأمريكي في المجموعة الأولى لمونديال الأندية، بجوار الأهلي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

أما مونتيري فيشارك في المجموعة الخامسة، رفقة إنتر ميلان الإيطالي وريفر بليت الأرجنتيني وأوراوا ريد دياموندز الياباني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ديل بييرو يوفنتوس سيرجيو راموس مونتيري ليونيل ميسي انتر ميامي مونديال الأندية ريال مدريد وبرشلونة كأس العالم للأندية 2025 إنتر ميامي الأمريكي راموس وميسي

مواد متعلقة

تقترب من نصف مليار جنيه، الفيفا يخطر الأهلي بقيمة مكافأة مونديال الأندية

منافس الأهلي، نجم جديد يقترب من مزاملة ميسي في إنتر ميامي

ميسي يصدم برشلونة ويحدد وجهته في 2026

ريال مدريد يوجه رسالة لـ سيرجيو راموس بسبب القميص 93

الأكثر قراءة

رسميا، نجم ريال مدريد خارج مباراة فياريال

المصائب متعددة، خبير اقتصادي يحذر البنك المركزي

إيقاف 4 أساتذة بطب المنوفية لمدة 3 أشهر بسبب امتحان تعجيزي الأنف والأذن

مبفوتش صلاة، غادة إبراهيم: السجاير وشرب الخمر مش من الكبائر

جنون الذهب.. المعدن الأصفر يشتعل بختام تعاملات اليوم

محمد رمضان يمنح قهوجي 100 ألف جنيه لإقامة مشروع (فيديو)

أسعار الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور في السلاسل الغذائية (صور)

وزيرة التنمية المحلية: تقديم مساعدات عاجلة لأسر المصابين والمتوفين بحادث قطار القنطرة

منوعات

المزيد

العثور على ثعبان وصغاره داخل جهاز تكييف (فيديو)

ابنة كابونجا وزوجته يحتفلان بنجاحه في سحب قطار (فيديو وصور)

للحفاظ على مشاعر حبيبها، شابة تركية تسرق تاجا ذهبيا من متجر مجوهرات

سيدي سينك تنضم لطاقم عمل فيلم “Spider-Man 4”

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض يصل لـ 8.5 جنيه في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الذهب فى الإمارات

سعر طن القصدير اليوم الخميس 13-3-2025 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

6 لزمات لأحمد أمين في مسلسل النص (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أسئلة رمضان، ما السر الأعظم للصوم؟ وزير الأوقاف السابق يوضح

المجددون.. أبو حنيفة النعمان أفقه الناس

وزير الأوقاف: الإحسان خُلُق ثابت لا يتغيّر بالشدة أو الرخاء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية