السبت 15 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة اليد، منتخب مصر يشارك في البطولة العربية بالصف الثاني

اتحاد كرة اليد
اتحاد كرة اليد

 كرة اليد، وافق مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، على المشاركة في منافسات بطولة كأس العرب للمنتخبات، والمقرر لها خلال الفترة من 4 وحتى 12 مايو المقبل بالكويت.

وقرر اتحاد كرة اليد المشاركة في بطولة كأس العرب بالصف الثاني لمنتخب مصر، ويضم بين صفوفه عدد كبير من اللاعبين المحليين.

وفي سياق متصل، قرر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، تخفيف عقوبة أحمد عادل لاعب النادي الأهلي، لتصبح إيقاف مباراتين فقط بدلا من 4 مباريات.

وكان اتحاد كرة اليد قد قرر في وقت سابق توقيع عقوبة الإيقاف لمدة 4 مباريات، بسبب اعتراضه على قرارات حكام مباراة فريقه ضد هليوبوليس في دوري المحترفين.

وبعد تخفيف عقوبة الإيقاف لمدة مباراتين فقط أصبح أحمد عادل جاهز للمشاركة مع النادي الأهلي أمام هليوبوليس في كأس مصر يوم الثلاثاء المقبل.

وكان اللاعب قد غاب عن تشكيلة فريقه في مباراة سبورتنج الأخيرة بنهائي بطولة كأس السوبر  التي جسمها الأهلي بنتيجة (26-24).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد اتحاد كرة اليد منتخب كرة اليد الأهلي خالد فتحي

مواد متعلقة

كرة اليد، الأهلي يلجأ للمدرسة الإسبانية لتعويض رحيل ستيفن مادسن

أشرف صبحي يبحث مع رئيس اتحاد كرة اليد خطط تطوير اللعبة وإعداد المنتخبات

كرة اليد، 21 لاعبا في قائمة منتخب الشباب لمواجهة ألمانيا

كرة اليد، نهائي كأس السوبر بين الأهلي وسبورتنج بدون جمهور

الأكثر قراءة

الأهلي يحذف هذه الجملة من بيانه بشأن أزمة القمة، اعرف التفاصيل

رابطة الأندية تعلن فوز الزمالك على الأهلى فى مباراة القمة وتخصم 3 نقاط من رصيد الأحمر

سيدة تتخلص من أبنائها الثلاثة خنقًا في القليوبية

تعرف على أول قرار منتظر من الأهلي فور صدور عقوبات رابطة الأندية

أول رد فعل من الزمالك بعد قرار رابطة الأندية ضد الأهلي

صاحب منزل الأورمان بالدقهلية: محاولة الهدم ليس لها علاقة بالميراث، ونجلتي كلمة السر

وزير الرياضة يرد على مرتضى منصور بعد نشره صورة تجمعهما

تفاصيل جديدة فى واقعة هدم أخ لمنزل شقيقه بلودر في الدقهلية

منوعات

المزيد

صليب وقراءة القرآن وعلم فلسطين، أبرز مشاهد تجهيزات إفطار المطرية 2025 (صور)

إفطار المطرية 2025، زغاريد وفرحة تسيطر على أجواء أكبر مائدة رمضانية (فيديو)

أجانب يشاركون في إفطار المطرية 2025 (فيديو وصور)

Rocket Lab تعلن استعدادها لجلب عينات تربة المريخ إلى الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

550 جنيها سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت 

أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح ضد نيوكاسل قبل نهائي كأس الرابطة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فتاة تسأل: ليه ربنا يحطنا في اختبار وهو عارف نتيجته؟ رد مفاجئ من علي جمعة

علي جمعة: ربنا خلق لكل واحد من البشر فلاشة يتحاسب بيها

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن منزلة الرسول عند الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية