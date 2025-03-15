اتحاد كرة اليد يخفف عقوبة نجم النادي الأهلي

كرة اليد، قرر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، تخفيف عقوبة أحمد عادل لاعب النادي الأهلي، لتصبح إيقاف مباراتين فقط بدلا من 4 مباريات.

وكان اتحاد كرة اليد قد قرر في وقت سابق توقيع عقوبة الإيقاف لمدة 4 مباريات، بسبب اعتراضه على قرارات حكام مباراة فريقه ضد هليوبوليس في دوري المحترفين.

وبعد تخفيف عقوبة الإيقاف لمدة مباراتين فقط أصبح أحمد عادل جاهز للمشاركة مع النادي الأهلي أمام هليوبوليس في كأس مصر يوم الثلاثاء المقبل.

وكان اللاعب قد غاب عن تشكيلة فريقه في مباراة سبورتنج الأخيرة بنهائي بطولة كأس السوبر التي جسمها الأهلي بنتيجة (26-24).

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