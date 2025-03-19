الأربعاء 19 مارس 2025
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محافظات

 إزالة 7 حالات تعد على مساحة 2 فدان بمحافظة الشرقية

المهندس حازم الأشموني
المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

قامت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة والاراضى الزراعية.

كما سيرت المحافظة حملات ازالة للمبانى المخالفة أسفرت عن  إزالة 5 حالات تعدي بمساحة 565 متر مباني وحالتي  تعدي على مساحة 2 فدان  بنطاق المحافظة ومتمثلة فى الزقازيقو أولاد صقرومنيا القمح  

استمرا تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 25 للازالات 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجه الـ 25، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

إزالة 6 حالات تعد على أملاك الدولة في الشرقية

تطبيق القانون على المتعديين 

أشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

 

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