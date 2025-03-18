الثلاثاء 18 مارس 2025
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محافظات

إزالة 7 حالات تعد بالبناء المخالف في محافظة الشرقية

إزالة تعدي بالبناء
إزالة تعدي بالبناء المخالف

 قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على وذلك لبنائها على أرض املاك الدولة أو الأراضى الزراعية حال قيامها بحملة إزالة للمبانى والتعديات.

إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

إزالة حالتين على 2 فدان و4 قراريط 

وأسفرت الحملة أيضا عن  إزالة 5 حالات تعد بمساحة 407 أمتار مباني و2 حالة تعدي على مساحة 2 فدان و4 قراريط بنطاق مراكز الزقازيق وأولاد صقرو منيا القمح ومشتول السوق.

 

المهندس حازم الأشمونى 

 وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجه الـ 25، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

إزالة 6 حالات تعد على أملاك الدولة في الشرقية

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف 

ولفت إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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