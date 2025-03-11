الثلاثاء 11 مارس 2025
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محافظات

إزالة 6 حالات تعد على أملاك الدولة في الشرقية

إزالة 6 حالات تعدي
إزالة 6 حالات تعدي بمساحة 785 متر بمحافظة الشرقية

قامت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية،بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة.

إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

 

وأسفرت الأعمال عن  إزالة 6 حالات تعدي بمساحة 785 متر بنطاق المحافظة  الزقازيق - منيا القمح - أولاد صقر).

 

أشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

إزالة 8 حالات تعد بالبناء المخالف في الشرقية

محافظ الشرقية 

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجه الـ 25، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

 

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