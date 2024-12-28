جامعة القناة تطلق امتحانات متطلبات الجامعة للفصل الدراسي الأول (صور)

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن بدء امتحانات متطلبات الجامعة للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024-2025، والتي انطلقت اليوم بمشاركة 16 كلية، وتستمر لمدة أربعة أيام وأشار رئيس الجامعة إلى أن الامتحانات النظرية ستبدأ يوم السبت الموافق 4 يناير.

مؤكدًا حرص الجامعة على توفير بيئة امتحانية ملائمة تضمن راحة الطلاب وتساعدهم على تقديم أفضل ما لديهم.



متابعة سير الامتحانات

وأوضح الدكتور ناصر مندور أن جامعة قناة السويس تتابع عن قرب سير الامتحانات لضمان انتظامها، مشيدًا بالجهود المبذولة من الكليات والإدارات المختلفة لتأمين أجواء مريحة ومثالية للطلاب. كما أكد أن جدول الامتحانات بدأ اليوم بامتحان مقرر اللغة الإنجليزية العامة، ويستمر غدًا الأحد مع مقرر القضايا المجتمعية، ثم مقرر مدخل إلى علم الجودة يوم الاثنين، على أن تختتم الامتحانات يوم الثلاثاء بمقرر الحاسب الآلي.

جانب من الامتحانات، فيتو

جانب من الامتحانات، فيتو

تفقد اللجان الامتحانية

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشؤون التعليم والطلاب، خلال جولته التفقدية للجان الامتحانات، على الالتزام والانضباط الذي ساد اليوم الأول من الامتحانات. وأشاد بأداء الطلاب وحرصهم على الالتزام بضوابط الامتحانات، معربًا عن تقديره للجهود التي بذلتها الكليات لضمان سير الامتحانات بسلاسة وهدوء.

جانب من الامتحانات، فيتو

جانب من الامتحانات، فيتو

جانب من الامتحانات، فيتو

ويذكر ان الدكتور محمد عبد النعيم قد قام بجولة تفقدية في الكليات للاطمئنان على سير الامتحانات، حيث: بدأ الجولة بتفقد سير الامتحانات بكلية التجارة، وكان في استقباله الدكتورة سلوى فراج، عميد الكلية، والدكتورة إيمان عبدالله، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

متابعة العمل بكلية التربية

انتقل بعدها إلى كلية التربية، حيث رافقه الدكتور مدحت صالح، عميد الكلية، والدكتورة نهى العاصي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

توجه بعد ذلك إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية، برفقة الدكتور محمود الضبع، عميد الكلية، والدكتور محمود المتولي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد تهامي، منسق عام مقررات متطلب الجامعة.

وحرص نائب رئيس جامعة قناة السويس على تفقد اللجان الخاصة بالكلية التي جاء عددها 4 لجان يمتحن بها عدد 59 طالبا وطالبة استمع خلالها الدكتور محمد عبد النعيم إلى الطلاب لحل أي معوقات قد تقابلهم سواء من ناحية الورقة الامتحانية والاسئلة أو الأجواء الامتحانية

تفقد بعدها كلية الألسن، وجاءت الامتحانات تحت إشراف الدكتور صفوت عبد المقصود عميد الكلية،وكان في استقباله الدكتور طارق أبو الميلة، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

استكمل الجولة في كلية الزراعة، ورافقه الدكتور محمود فرج، عميد الكلية، والدكتور إيهاب ربيع، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

تابع بعدها سير الامتحانات بكلية الحاسبات والمعلومات برفقة الدكتورة غادة الطويل، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

اختتم الجولة التفقدية بتفقد لجان المعهد الفني للتمريض بمدرج عثمان والهنجر، حيث جاءت الامتحانات تحت إشراف عام الدكتورة إيناس عبد الله عميد كلية التمريض واشراف تنفيذي الدكتورة

نيفين محمد مدير معهد التمريض الفني



أكد الدكتور عبد النعيم خلال جولته على أهمية تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب، مشيرًا إلى حرص الجامعة على متابعة سير الامتحانات وتقديم الدعم الكامل لتجاوز أي تحديات قد تواجه الطلاب أو اللجان.

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