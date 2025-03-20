مستندات القرض الشخصي في بنك القاهرة

حدد بنك القاهرة قائمة الأوراق والمستندات اللازمة لطلب القرض الشخصي في فروع بنك القاهرة ما يلي:

الأوراق المطلوبة لطلب التمويل الشخصي

1- بطاقة الرقم القومي، بحيث تكون البطاقة سارية، ويكون مثبت بها الوظيفة.

2-شهادة خاصة بمفردات المرتب.

3- فاتورة غاز أو كهرباء أو تليفون حديثة، لإثبات مكان السكن.

شروط قرض بنك القاهرة للموظفين

يجب ألا يقل عمر المتقدم لطلب القرن الشخصي عن سن الـ 21 عامًا.

أن يكون الحد الأدنى من الدخل الشهري للفرد 300 جنيه شهريًّا.

الحد الأقصى للتمويل هو مبلغ 350 ألف جنيه، على أن تكون فترة السداد تتراوح بين 6 أشهر إلى 84 شهرًا.



الشروط التي يجب توافرها في موظفي القطاع الخاص

لا يتم تقديم القرض للأفراد الذين يقل عمرهم عن 21 عامًا.

الحد الاقصى للتمويل الشخصي هو 750 ألف جنيه، على أن يتم السداد على فترة تتراوح بين 6 أشهر والـ84 شهرًا.

يجب ألا يقل الدخل الشهري للفرد عن ألف جنيه شهريًّا.

كشف بنك القاهرة عن ​ المستندات المطلوبة لفتح الحسابات للأجانب في فروع البنك.

وتضمن قائمة المستندات ما يلي:

صورة من جواز السفر (يتم تصوير كافة صفحات جواز السفر والتى مدرج بها البلاد التي سافر إليها وتواريخ الدخول والخروج فيما عدا الصفحات الفارغة).

صورة من مستند الإقامة (إقامة سارية المدة عند التعامل مع البنك).

مستند يفيد محل الإقامة بجمهورية مصر العربية في حالة توافره.

المستندات المؤيدة والتي تؤكد الغرض الذى تم من أجله فتح الحساب.

يجب أن يكون للعميل حساب بنكى فى احد البنوك العاملة في بلده الاْصلي وأن يفوض البنك للتأكد من صحة بياناته من البنك فى بلده الاْصلى وأن يتحمل تكاليف ذلك.

- حساب جاري

"الحد الأدنى لفتح الحساب

- جنيه مصرى: 1500 جم لا يوجد عائد.

- دولار أمريكى للأفراد: 100 دولار أمريكي وما يعادلھا من العملات الأخرى.

ولا يوجد عائد على الحساب الجارى المصرى ولا يوجد عائد على الحساب الجارى بالعملة لشركات

شركات: بدون حد أدنى الحد الأدنى.

- حساب جاري بفوائد شهرية بالدولار (الرصيد اليومي) – شركات/ أفراد

أفراد: 100 دولار أمريكي وما يعادلھا من العملات الأخرى

الحد الأدنى لاحتساب العائد 100 دولار أمريكي

معدل العائد وصلاحية المنح والتجديد وفقًا للموافقة الخاصة من الإدارات

- حساب جاري بفوائد شهرية باليورو (الرصيد اليومي) – شركات/ أفراد​

أفراد: 100 يورو وما يعادلھا من العملات الأخرى

الحد الأدنى لاحتساب العائد /100 يورو

معدل العائد وصلاحية المنح والتجديد وفقًا للموافقة الخاصة من الإدارات​

- جنيه إسترليني للأفراد: 100""حاليًّا "" دولار أمريكى وما يعادلھا من العملات الأخرى.

شركات: بدون حد أدنى

- يورو للأفراد: 100 دولار أمريكي وما يعادلھا من العملات الأخرى.

شركات: بدون حد أدنى"

"الأشخاص الطبيعيين: شهادة ميلاد الرقم القومى للقُصر (وقرار الوصاية إذا وجد)

مستند إثبات شخصية (لا بد في بداية التعامل ان يكون بالرقم القومى اما اى تعاملات لاحقة فيمكن بجواز السفر المميكن أو البطاقة العسكرية لأفراد القوات المسلحة فقط)

إيصال مرافق حديث (غاز- كهرباء - مياه- تليفون).

وإذا كان العميل مولودا خارج جمهوريه مصر العربيه يجب إحضار شهادة ميلاد العميل.

الأشخاص الاعتباريين: العقد الابتدائي، السجل التجاري، البطاقة الضريبية، المفوضين بالتوقيع وصورة بطاقة الرقم القومى لكل منهم ( بعد الإطلاع على الأصل من قبل الموظف ).

لا يشترط وجود وظيفه في بطاقة الرقم القومي لفتح حساب جاري أو توفير بالبنك ولكن يجب الحصول على مستند يحدد الجهة التي يعمل بها الموظف في حالة اختلاف الوظيفة عما هو موضح بمستند تحقيق الهوية، فعند تقدم أحد العملاء لفتح حساب ولا يوجد وظيفه وحتى نثبت مصدر الدخل يتم طلب إثبات الدخل بأي وسيلة ممكنة يستطيع العميل بها إثبات دخله ولا نشترط أن يكون مثبت بالبطاقة ويمكن إثباته بأي مستند إضافي آخر.

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