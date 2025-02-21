حقيقة كسر شهادات الادخار والودائع للمتوفين في البنوك تلقائيا

يبحث العديد من عملاء البنوك عن حقيقة كسر شهادات الادخار والودائع المملوكة للعملاء بمجرد وفاتهم وصرف تلك الأموال بعد التسييل لها في حساب الورثة.

وأوضح مصرفيون أنه بمجرد وفاة العميل وإخطار البنك يتوقف العمل على الحساب سحبا وإيداعا وبعد تقديم إعلام الوراثة يتم فتح حسابات للورثة وتوزيع الأنصبة الشرعية عليهم وذلك حال وجود الأموال في الحساب الجاري أو التوفير دون وجود ودائع أو شهادات.

وفي حالة وجود شهادة الادخار أو الوديعة، فإن الورثة المستحقين عليهم الاختيار ما بين أمرين الأول هو الانتظار حتى مدة انتهاء الشهادة مع نزول الفوائد في الحساب وتوزيع تلك الفوائد عليهم سواء شهريا أو سنويا حسب الشهادة وبنفس ذات الأنصبة المحددة لهم شرعا لو الاتفاق فيما بينهم على كسر الشهادة أو الوديعة وتسييل الأموال في الحساب وحصول كل منهم على نصيبه في الحساب الخاص به أو الصرف كاش.

ومن جانب آخر، يبحث الكثير من الورثة عن إجابة لسؤال ماذا يفعلون حال وفاة المورث وكان له حسابات في البنوك لا يعرفون عنها شيئا

حسابات المتوفين في البنوك

ووضع البنك المركزي حلولا لمشكلة حسابات المتوفين بالبنوك بما يسهل على الورثة الحصول على الأموال في الحساب إن وجد.

خطوات الاستعلام عن حسابات المتوفين

وتشمل خطوات الوصول الى حسابات المتوفين في البنوك عدو مراحل لابد وان يمر بها العميل لكي يتم في النهاية التأكد من المبالغ الموجوده في حسابات المتوفين بالبنوك.

وقام البنك المركزى المصرى فى اطار التطوير المستمر لجميع الخدمات المقدمه للعملاء باستحداث خدمة جديدة تتيح الاستعلام لحظيًا عن حسابات المتوفين في البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.

الورثة الشرعيين

يستطيع أحد الورثة تقديم طلب، أو بموجب توكيل من أحد الورثة لمعرفة رصيد المتوفى لدى البنك المركزي.

والطلب يتم تقديمه ولكن مع بعض الأوراق الأخرى، عليه أن يأتي بأصل من إعلام الوراثة للتأكد منه والاطلاع عليه، وأن يحضر صورة أيضًا منه، وصورة من شهادة الوفاة وبطاقة الوريث، وبطاقة المتوفى.

و لا يمكن تقديم الطلب إلا من شخص من الورثة الشرعيين، أو شخص يحمل توكيل من أحد الورثة، فيقوم البنك المركزي بإرسال استعلام لجميع البنوك في مصر، فتقوم البنوك بالرد على هذا الطلب.

قانون البنك المركزي المصري

حدد قانون البنك المركزي المصري عددا من الحالات التي يسمح فيها بالكشف عن حسابات العملاء في البنوك دون غيرها خاصة في ظل التزام البنك بتنفيذ تعليمات السرية للحسابات.

وتشمل قائمة الحالات المسموح فيها بالكشف عن الحسابات التالي:

1_ الاطلاع على الحساب وإعطاء بيانات عنه بطريق مباشر أو غير مباشر بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة

2_ إذن كتابي من أحد ورثته صاحب الحساب أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها،

3_ إذن كتابي من نائب صاحب الحساب القانوني أو وكيله

4- الكشف عن الحساب بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.

وفيما عدا تلك الحالات نص قانون البنك المركزي أنه تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية،.

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