الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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اقتصاد

وزير الاستثمار يستعرض تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعا مع عدد من أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ناقش الاجتماع سبل تفعيل التواصل مع أعضاء الجمعية ودعم استثماراتهم في مختلف المجالات، وكذا تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار حرص الحكومة على توسيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية في مصر.

الحكومة تعمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية

وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة تعمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية، بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع، وكذا تخفيف الأعباء والرسوم المالية التي تمثل عبئا على المستثمرين، وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر

وأشار إلى تطلع مصر لتصبح مركزا إقليميا للتصدير، في ضوء ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز جاذب للاستثمار.

السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة 

وأوضح «الخطيب» أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة، لاسيما في ظل ما قامت به الدولة من استثمارات ضخمة في قطاع البنية التحتية خلال الفترة الماضية، ساهمت في تهيئة مناخ الاستثمار في البلاد

ولفت إلى حرص الاستثمار على تحسين تنافسية مصر لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال الفترة المقبلة.

الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة

وأضاف الوزير أن الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والوضوح.

صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية

وأشار  إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية، والتي من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة على العالم، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار ودعم الصناعة المحلية وحمايتها وزيادة قدرتها التنافسية.

صندوق مصر السيادي يهدف إلى تعظيم العائد من الأصول والكيانات المملوكة للدولة

ولفت «الخطيب» إلى أن صندوق مصر السيادي، يهدف إلى تعظيم العائد من الأصول والكيانات المملوكة للدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، من خلال إعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد منها.

السوق المصري يتمتع بفرص واعدة

وأكد أن السوق المصري يتمتع بفرص واعدة، لكونه يتمتع بإمكانيات النفاذ الحر لعدد كبير من الأسواق العالمية، وسوق استهلاكي كبير، وتوافر الطاقة والأراضي الصناعية، إلى جانب توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، بأجور تنافسية.
حضر اللقاء  محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، و محمد عبدالمحسن رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، و وليد القيار نائب رئيس لجنة الاستيراد والجمارك.

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المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب حسن الخطيب حسن الخطيب وزير الاستثمار

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