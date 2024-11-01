قيمة القرض الشخصي للمصريين في الخارج من بنك مصر

يبحث العديد من عملاء بنك مصر في الخارج عن مميزات القرض الشخصي الذي يمنحه البنك لهم.

واوضح مسؤولون البنك ان هناك قرض شخصي لعملاء الخارج وهو أكبر قيمه تمويل تصل الي 3 مليون جنيه مع أطول فتره سداد تصل الي 48 شهر.

ويقدم بنك مصر خدمة للمغتربين في الخارج وهي BM Global لتسهيل العمليات البنكية لهم.

فيما تعد قيمة التمويل عقاري أكبر قيمة تمويل وأطول فترة سداد تصل إلى 15 سنة.

وهناك باقة من الامتيازات على بطاقات بنك مصر الائتمانية وبطاقات الخصم الفوري كالتالي:

دخول إلى صالات كبار الشخصيات في معظم مطارات العالم.

امكانيه اصدار بطاقات اضافيه.

باقة متنوعة من الخدمات غير الماليه ذات الامتيازات

خدمة الكونسيرج المتميزة (وهي تصفح وحجز الرحلات الجوية والفنادق وتأجير السيارات أثناء التنقل).

وتشمل الخدمات أيضا:

السفر (حجز التذاكر والفنادق والانتقالات )

خدمات الترفيه والسياحة (حجز المطاعم –السينما والمسرح -تنظيم الحفلات)

تسهيل إصدار وتجديد الوثائق الحكومية ، للحجز والاستعلام لعملاء BM Global VIP

وعند الاحتفاظ بمبلغ اثنين مليون جنيه مصري او بما يعادله من العملات الأخرى يمكنهم الاستفادة بمزيد من المزايا الحصرية لعملاء VIP .