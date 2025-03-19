الأربعاء 19 مارس 2025
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حوادث

مصرع طفل سقط ببئر أسانسير إحدى العقارات بالخليفة

مصرع طفل بأسانسير
مصرع طفل بأسانسير في الخليفة، فيتو

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه ببئر أسانسير بإحدى العقارات بدائرة قسم شرطة الخليفة.

البداية كان عندما تلقى رئيس مباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل ببئر أسانسير.

انتقلت قوة من البحث الجنائي إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن طفلًا عمره 11 عامًا اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث واستقر جثمانه ببئر مصعد العقار المواجه لمكتب الصحة، وتم نقله إلى المستشفى العام.

ويواصل رجال المباحث العامة جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

طالب يعتدي على زميله بمساعدة والده بطريقة وحشية بالبدرشين

وعلى جانب آخر كان قد شهدت إحدى مدارس مركز البدرشين بمحافظة الجيزة واقعة اعتداء مروعة، إذ تعرض طالب، الذي يدرس بالصف الثاني الإعدادي، لهجوم وحشي من قبل زميله ووالد الأخير، ما أدى إلى إصابته بجروح خطِرة تطلبت 45 غرزة جراحية في وجهه.

 

بداية الواقعة.. رفض للغش ينتهي باعتداء دموي

 بدأت الحادثة عندما طلب الطالب المعتدي، من زميله أن يسمح له بالغش في الامتحان، إلا أن الأخير رفض ذلك بشكل قاطع، وهذا الرفض لم يرقْ للطالب المعتدي، الذي توعد بالانتقام بعد انتهاء اليوم الدراسي.

 

وفور خروج الطالب المجني عليه من المدرسة، تفاجأ بانتظار الطالب المعتدي برفقة والده عند بوابة المدرسة، إذ قام الأب بالإمساك بالطالب وربطه، بينما أتاح لابنه الفرصة للاعتداء عليه باستخدام مشرط حاد، ما تسبب في جروح عميقة في وجهه استلزمت تدخلًا جراحيًّا عاجلًا

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بدائرة قسم شرطة الخليفة رئيس مباحث الجنائية شرطة النجدة البحث الجنائي

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