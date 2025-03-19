الأربعاء 19 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب الشباب يختتم استعداداته لودية قطر وعلاء نبيل يشيد بالروح القتالية (صور)

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب، اختتم منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم بقيادة أسامة نبيه المدير الفني تدريباته أمس استعدادًا للقاء منتخب قطر الأولمبي اليوم الأربعاء الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة  بتوقيت الدوحة بإستاد عبد الله بن خليفة.

 

مواجهات مصر في دورة قطر الودية

ويشارك منتخب الشباب المصري مع المنتخبات الأوليمبية لدول قطر وكرواتيا والإمارات في الفترة من 16 إلى 26 مارس الجاري ضمن استعدادات مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية للشباب المقررة في كوت ديفوار من 26 أبريل إلى 17 مايو القادمين.

علاء نبيل يدعم منتخب الشباب

شهد التدريبات  الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة الحريص على تهيئة الأجواء الإيجابية في منتخبات الشباب والناشئين فى إطار فكر وإستراتيجية مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس الإدارة.

وجاء التدريب متنوع وحافل بالفقرات الخططية والفنية وراجع خلاله اللاعبون الخطة في ظل تعليمات مستمرة من الكابتن أسامة نبيه الذي طالب اللاعبين بالدقة في تنفيذ التعليمات خلال المباراة والتعلم من الأخطاء وتحويلها إلى إيجابيات.  

علاء نبيل: دورة قطر احتكاك قوي لمنتخب الشباب

وأشاد الكابتن علاء نبيل بالروح القتالية التي ظهر عليها اللاعبون في التدريبات والسباق القوي بينهم للفوز بثقة الجهاز الفني، مشددًا على أنه يثق بالجهاز الفني واللاعبين وقدرتهم على تحقيق طموحات الجماهير في المعترك الإفريقي.

وأوضح أن بطولة قطر الودية الدولية هي مجرد محطة قوية على طريق إعداد المنتخب للبطولة القارية مطالبًا اللاعبين بالكشف عن إمكاناتهم بالبطولة لما لها من أهمية قبل المشاركة الإفريقية الرسمية والتي تعد بوابة مصر نحو المونديال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الشباب منتخب الشباب مواليد ٢٠٠٥ أسامة نبيه منتخب قطر الأوليمبي استاد عبد الله بن خليفة كاس الامم الافريقية للشباب علاء نبيل هاني ابوريده بطولة قطر الودية

مواد متعلقة

منتخب الشباب بالقميص الأحمر أمام منتخب قطر الأولمبي

منتخب الشباب يختتم اليوم تحضيراته لمواجهة العنابي في دورة قطر الودية

منتخب الشباب يخوض اليوم مرانه الأول في قطر استعدادًا للدورة الودية

عضو اتحاد الكرة يجتمع بلاعبي منتخب الشباب قبل السفر إلى قطر

الأكثر قراءة

منعا لإثارة البلبلة، قرار صارم من الأولمبية بشأن شكوى الأهلي في أزمة مباراة القمة

اعرف حصتك من السكر والزيت في المنحة الإضافية على بطاقات التموين

بالأسعار، قائمة السلع المقرر صرفها كمنحة إضافية على بطاقات التموين

وزير التموين يكشف حقيقة رفع الدعم عن رغيف الخبز وزيادة سعره

شوه وجهه بـ 45 غرزة، طالب يعتدي على زميله بمساعدة والده بطريقة وحشية بالبدرشين

الكهرباء تعلن موعد إقرار الزيادات الجديدة في شرائح الاستهلاك

تحت رقم 189، مراسم دفن جثمان أبو إسحاق الحويني بمقابر مسيمير فى قطر (فيديو)

خالد بيبو يثير الجدل بشأن انتقال زيزو للنادي الأهلي

منوعات

المزيد

الدفاع الأمريكية تعتزم شطب نحو 60 ألف وظيفة مدنية

5.6 ملايين دولار، بيع أغلى كلب في العالم بالهند

الفيضانات تسبب في إغلاق الطرق وإلغاء الدراسة في إسبانيا

اكتشاف اتصال جيني في الحمض النووي لسكان تونس والجزائر تعود إلى العصر الحجري

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 18/3/2025

تعرف على أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 18- 03- 2025

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أدمنها المراهقون وكبار السن.. كيف تناول مسلسل منتهي الصلاحية "المراهنات الإلكترونية" (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دعاء الشفاء للأم المريضة في اليوم التاسع عشر من رمضان

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، الإمام الحسين، حفيد الرسول وسيد الشهداء

تفسير حلم الزرع الأخضر في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال

المزيد
الجريدة الرسمية