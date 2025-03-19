منتخب الشباب يختتم استعداداته لودية قطر وعلاء نبيل يشيد بالروح القتالية (صور)

منتخب الشباب، اختتم منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم بقيادة أسامة نبيه المدير الفني تدريباته أمس استعدادًا للقاء منتخب قطر الأولمبي اليوم الأربعاء الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت الدوحة بإستاد عبد الله بن خليفة.

مواجهات مصر في دورة قطر الودية

ويشارك منتخب الشباب المصري مع المنتخبات الأوليمبية لدول قطر وكرواتيا والإمارات في الفترة من 16 إلى 26 مارس الجاري ضمن استعدادات مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية للشباب المقررة في كوت ديفوار من 26 أبريل إلى 17 مايو القادمين.

علاء نبيل يدعم منتخب الشباب

شهد التدريبات الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة الحريص على تهيئة الأجواء الإيجابية في منتخبات الشباب والناشئين فى إطار فكر وإستراتيجية مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس الإدارة.

وجاء التدريب متنوع وحافل بالفقرات الخططية والفنية وراجع خلاله اللاعبون الخطة في ظل تعليمات مستمرة من الكابتن أسامة نبيه الذي طالب اللاعبين بالدقة في تنفيذ التعليمات خلال المباراة والتعلم من الأخطاء وتحويلها إلى إيجابيات.

علاء نبيل: دورة قطر احتكاك قوي لمنتخب الشباب

وأشاد الكابتن علاء نبيل بالروح القتالية التي ظهر عليها اللاعبون في التدريبات والسباق القوي بينهم للفوز بثقة الجهاز الفني، مشددًا على أنه يثق بالجهاز الفني واللاعبين وقدرتهم على تحقيق طموحات الجماهير في المعترك الإفريقي.

وأوضح أن بطولة قطر الودية الدولية هي مجرد محطة قوية على طريق إعداد المنتخب للبطولة القارية مطالبًا اللاعبين بالكشف عن إمكاناتهم بالبطولة لما لها من أهمية قبل المشاركة الإفريقية الرسمية والتي تعد بوابة مصر نحو المونديال.

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