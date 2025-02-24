علاء نبيل يشارك فى اجتماعات اللجنة الفنية لاتحاد شمال أفريقيا

اتحاد الكرة، توجه اليوم علاء نبيل المدير الفنى لاتحاد الكرة إلى تونس للمشاركة فى إجتماعات اللجنة الفنية لاتحاد شمال افريقيا والمقرر انعقادها غدا الثلاثاء موفدًا من الاتحاد المصري.



ويناقش المديرون الفنيون لاتحادات شمال افريقيا في اجتماعهم البرنامج الفني لأنشطة الاتحاد للعام الحالي ( 2025 ) وفق الاستحقاقات القارية والدولية لمنتخبات المنطقة بمختلف مراحلها السنية.



ومن المقرر أن يعقد المكتب التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا اجتماعه المقبل يوم ١١ مارس المقبل بالقاهرة على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي تلبية لدعوة الاتحاد المصري لكرة القدم.

يذكر أن مجلس الجبلاية قرر التقدم للاتحاد الأفريقي بطلب استضافة بطولات الأمم الأفريقية تحت ٢٠ سنة لنسخ ٢٠٢٧، ٢٠٢٩، ٢٠٣١.

تشكيل لجنة لتنظيم عمومية الكاف بمصر الشهر المقبل

كما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، تشكيل لجنة منظمة لانعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة خلال الفترة من ٩ إلى ١٤ مارس المقبل وتكليفها بتأمين المتطلبات الواردة من الكاف في هذا الشأن.

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