الأحد 16 مارس 2025
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رياضة

ننفرد بنشر الجدول الكامل لجميع مباريات دورة قطر الودية بمشاركة منتخب مصر

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب مواليد 2005، فيتو

دورة قطر الودية، حصلت فيتو على الجدول الكامل لجميع مباريات دورة قطر الودية الدولية لمنتخبات الشباب، التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من من 16 إلى 26 من الشهر الجاري، وذلك في إطار الاستعداد لخوض نهائيات بطولة أفريقيا تحت 20 سنة التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين ويتأهل منها 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر.

6 منتخبات تشارك في دورة قطر

وتشهد دورة قطر الودية الدولية مشاركة 6 منتخبات هي قطر صاحبة الضيافة إلى جانب مصر والإمارات وكرواتيا وتايلاند وأستراليا.

جدول مباريات دورة قطر للشباب

جدول مباريات دورة قطر الودية الدولية للشباب، فيتو
جدول مباريات دورة قطر الودية الدولية للشباب، فيتو

بعثة منتخب الشباب تغادر إلى قطر

وتغادر القاهرة في الحادية عشرة مساء اليوم الأحد، بعثة منتخب الشباب تحت 20 سنة، بقيادة أسامة نبيه، متوجهة إلى قطر للمشاركة في بطولة دولية

علاء نبيل يرأس بعثة منتخب الشباب إلى قطر

وتضم البعثة علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري والجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه بالإضافة لـ 28 لاعبًا هم: عبد المنعم تامر - أحمد وهب - أحمد منشاوي - أحمد عابدين - يوسف عبد الحفيظ  - محمد سمير - سيف عصام - مهاب سامي - إبراهيم عادل - عبد الله بوستنجي - محمد جمال - بلال موسى - مؤمن شريف - أحمد خالد "كباكا" -  محمد السيد - أحمد وحيد - سوني شاربلس - تيبو جبريال ’ محمد عبد الله - عمرو "بيبو" - عمر خضر -  أحمد أبو الفتح - عمرو أسامة - محمد عبد الناصر - مهند محمد - محمد أشرف - أدهم علاء - كريم سعيد.

ترتيب مباريات منتخب مصر في دورة قطر الودية

ويلعب منتخب مصر يوم 19 مارس مع قطر ويوم 22 مارس مع الإمارات ويوم 26 مارس مع كرواتيا.

مجموعة مصر في أمم إفريقيا للشباب

كانت قرعة بطولة أمم إفريقيا للشباب، أوقعت منتخب مصر في مجموعة صعبة تضم كلًا من؛ نيجيريا وجنوب أفريقيا والمغرب.

وتنطلق بطولة أمم إفريقيا في كوت ديفوار خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين.

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